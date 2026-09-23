La ieșirea din Tribunalul București, fostul candidat la prezidențiale a declarat că este nevinovat și susține că dosarul în care este acuzat de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat este fabricat politic.

Călin Georgescu a vorbit despre acuzații pe treptele tribunalului, imediat ce a fost pus în libertate.

Călin Georgescu: „Și în acest dosar, ca și în celelalte, sunt nevinovat. Sunt doar dosare instrumentate politic. În al doilea rând, vedeți faptele, sunt lucruri încăpățânate și, indiferent de dorințele unora, respectiv ale acestui sistem neomarxist și neofanariot, ele nu pot schimba adevărul celor consemnate de ele”.

Așteptase două ore verdictul, după ce procurorii DIICOT au cerut arestarea lui.

Mircea Sinescu, avocatul lui Călin Georgescu: „A fost respinsă propunerea de luare a măsurii arestării preventive, s-a dispus măsura controlului judiciar. Acest lucru înseamnă ceva și anume că, așa cum am spus de mai multe ori, justiția se face în sala de judecată, nu în alte instituții, nu prin intoxicări publice. În rest, numai de bine, vă mulțumesc!”

Procurorii au insistat ca Georgescu și celălalt inculpat reținut, omul de afaceri Ionel Rusen, să fie arestați. Și nu doar pentru acuzațiile aduse. DIICOT susține că Georgescu ar putea să fugă din țară și să se sustragă urmăririi penale și procesului. Asta după ce au înregistrat o discuție purtată de cei doi în care Georgescu ar fi spus că vrea să cumpere o proprietate în Italia, în regiunea Toscana.

Călin Georgescu: Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru... în caz de ceva... cu azil politic.

Rusen Ionel: Când mergem acolo ne vedem cu fostul șef (n.n. neinteligibil) procuror pe Italia. (n.n. neinteligibil) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă...

La ieșirea din Tribunal a fost așteptat de sute de susținători.

Călin Georgescu: „Lumea este mică și Dumnezeu este mare. Așa că eu transmit tuturor așa: bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate!”

Călin Georgescu nu va avea însă libertate deplină. Judecătorul de drepturi și libertăți i-a interzis să părăsească teritoriul României, dar și să se apropie sau să ia legătura - direct sau indirect - cu ceilalți inculpați din dosar, și nici cu martorii sau părțile vătămate.

În plus, va trebui să se prezinte, din nou, periodic, la poliție. Procurorii DIICOT au contestat decizia Tribunalului.