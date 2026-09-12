''În data de 11 septembrie 2026, în jurul orei 08:30, în parcarea din proximitatea Staţiei de Taxare a Podului Calafat-Vidin, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Craiova - Serviciul Echipe Mobile Calafat, au desfăşurat o acţiune de tip BLITZ'', informează sâmbătă Poliţia de Frontieră, scrie Agerpres.

Pentru control a fost selectat un ansamblu rutier format din cap tractor şi semiremorcă, înmatriculat în Bulgaria, care circula pe ruta Bulgaria - România.

Acesta era condus de un cetăţean bulgar, în vârstă de 48 de ani, care, conform documentelor prezentate, transporta bunuri diverse, fără a avea aplicat sigiliul vamal asupra compartimentului destinat mărfurilor.

Cutiile cu țigări, ascunse printre mărfuri

Ca urmare a extinderii controlului, în interiorul remorcii au fost descoperite mai multe cutii de carton ascunse printre mărfurile transportate, care conţineau ţigarete cu timbru de acciză bulgăresc, pentru care şoferul nu a putut prezenta documente de provenienţă.

În urma inventarierii, a rezultat cantitatea totală de 24.198 pachete de ţigări (483.960 de ţigarete), cu o valoare estimată de aproximativ 725.940 de lei.

Cercetările au fost preluate de către lucrătorii din cadrul BPCMIIT - STPF Dolj, în vederea continuării cercetărilor şi stabilirii situaţiei de fapt.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de ţigarete.

Cetățeanul bulgar, arestat preventiv

Faţă de cetăţeanul bulgar a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, ulterior acesta fiind prezentat Judecătoriei Calafat cu propunere de arestare preventivă.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Calafat a admis propunerea şi a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile, persoana fiind introdusă în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.