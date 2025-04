Ponta stârnește o ”viitură” politică după ce s-a lăudat că a sacrificat România pentru a salva Belgradul de inundații

Ulterior, a primit cetățenia sârbă de la președintele Aleksandr Vucic. Același Ponta spune că a forțat mâna autorităților să lase mai multă apă din Dunăre să se scurgă spre zona României, la Porțile de Fier, și a făcut asta fără ca ulterior să anunțe public.

Declarațiile sale au fost taxate dur. Marcel Ciolacu i-a cerut retragerea din lupta pentru prezidențiale, Nicușor Dan vrea desecretizarea documentelor din 2014, iar poetul Mircea Dinescu, care a suferit pagube mari atunci, a decis să îl dea în judecată pe fostul premier.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Victor Ponta, susține într-un podcast că a salvat Belgradul de la inundațiile devastatoare din 2014. Cu ce preț? Apele Dunării au inundat atunci suprafețe mari din România.

Victor Ponta: ”Am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă alea de la Porțile de Fier și în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul”.

Acum, Victor Ponta a revenit asupra declarațiilor.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale: ”Am convocat toți specialiștii de la Hidroelectrica, de la Apele Române și de la ISU și pe baza rapoartelor lor am răspuns solicitării oficiale sârbe să deschidem ecluzele în așa fel încât să nu se inunde zonele foarte locuite de lângă Belgrad. Am ajutat și am salvat, probabil, sute, mii de vieți în Serbia. Sunt foarte mândru de acest lucru și la nevoie se vede prietenul. Niciun cetățean român n-a fost în pericol, nicio gospădărie din România n-a fost afectată grav”.

Ciolacu îi cere să se retragă, Ponta îl face ”fricos” și ”lipsit de bărbăție”

Acum, premierul Marcel Ciolacu spune că nu ar fi luat aceeași decizie în locul lui Ponta și îi cere acestuia să se retragă din cursa pentru Cotroceni.

Marcel Ciolacu, premierul României: ”A fost o decizie guvernamentală luată de prim-ministrul Victor Ponta. Când ești prim-ministru, iei decizii câteodată mai greu de explicat. Din punctul meu de vedere, nu aș fi luat această decizie”.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale: ”Domnul Ciolacu este un om lipsit de bărbăție, care minte. Este un om fricos, care n-are curaj să-și asume decizii”.

Pe contul său de Facebook, Nicușor Dan l-a întrebat pe Ponta de ce pune Serbia pe primul loc și i-a cerut premierului Marcel Ciolacu publicarea și desecretizarea tuturor documentelor care stau la baza deciziilor luate de prim-ministrul Victor Ponta în momentul inundațiilor din 2014.

Deși Victor Ponta susține că au fost 2-3 hectare afectate de indunații, un raport al Comitetului de Situații de Urgență Dolj arată că situația a fost mult mai gravă. Mii de hectare din mai multe localități au fost înghițite de ape. Au fost afectate însă și alte județe la inundațiile din 2014. Lista completă a pagubelor nu este deocamdată publică.

Și experții în domeniul hidrologic se declară consternați de declarațiile lui Victor Ponta.

Mircea Dinescu vrea să-l dea în judecată pe Victor Ponta

Cristinel Popescu, secretarul general al Sindicatului Național Hidroenergetica: ”A spune că ai inundat cu bună știință sate românești pentru a nu fi inundat Belgradul... Îi găsesc corespondență la 4-5 articole din Codul Penal. Funcționarea barajelor sunt stabilite nu prin decrete, printr-o convenție a Dunării stabilită între comisia mixtă... În niciun caz nu a salvat Victor Ponta Serbia. Barajele se golesc controlat pentru a se putea prelua unda de viitură”.

Afectat de inundațiile din mai 2014, poetul Mircea Dinescu vrea să-l dea în judecată pe Victor Ponta.

Mircea Dinescu: ”Să declari că ai ajuns cetățean de onoare al Serbiei și ai preferat să-l îneci pe Dinescu este ridicol. Belgradul este la 200 km mai la deal de Porțile de Fier. N-a venit nimeni să mă întrebe ce pagube am avut. L-aș da în judecată pentru calomnie. Ar merita mai mult decât urecheat”.

2014 a fost un an greu pentru România. Sudul țării a fost lovit de mai multe cicloane care au făcut prăpăd. Au fost inundate terenuri și case, iar mulți români au fost nevoiți să fugă din calea puhoaielor.

În luna aprilie a aceluiași an, Victor Ponta a fost protagonistul unui alt moment controversat. Aflat în vizită în localitatea Beiu, din Teleorman, grav afectată de inundații, premierul de atunci i s-a adresat ministrului Apelor, Doina Pană, cu apelativ nu tocmai elegant - "Tu ce faci, fă, Doina, aici? Aveai chef de niște inundații?".

