Victor Ponta a povestit cum a inundat sate întregi din România ca să salveze Belgradul. „N-ați aflat nimic, voi presa”

Fostul premier a recunoscut că în 2014, când conducea Guvernul României, a luat decizia de a permite inundarea unor sate românești de pe clisura Dunării pentru a proteja capitala Serbiei, Belgradul.

„În 2014, când Serbia a fost lovită de inundații puternice, am preferat ca sate românești de pe clisura Dunării să fie inundate, pentru a proteja Belgradul", a mărturisit Ponta în în cadrul podcastului „Hai, live! cu Turcescu și Andronic".

Victor Ponta, care în ultima perioadă a adoptat un discurs cu accente suveraniste, s-a lăudat că în urma acestui ordin dat în calitate de premier, a fost recompensat cu cetățenia sârbă. Ponta a menționat că este în curs de renunțare la această cetățenie, după ce a intrat în cursa prezidențială.

Anul 2014 a fost marcat de o serie de episoade de inundații în sudul României. În luna mai, peste 1.500 de hectare de culturi agricole, pășuni și pădure au fost inundate ca urmare a revărsării Dunării. Localitățile afectate au inclus Bechet, Piscu Vechi, Desa și Cetate, după cum relata la acea vreme Radio România Actualități.

Conform ISU Dolj, creșterea nivelului fluviului a condus la restricționarea circulației autoturismelor prin portul Bechet, acestea fiind redirecționate către vămile Calafat și Giurgiu. În comuna Cetate au fost inundate peste 50 de hectare de culturi agricole, iar în comunele Piscu Vechi, Desa și Cetate apele au acoperit peste 700 de hectare de pășuni și 810 hectare de pădure, potrivit presei locale.

În luna aprilie a aceluiași an, Victor Ponta a vizitat mai multe sate afectate din zona Teleorman, însoțit de Liviu Dragnea și de ministrul Apelor, Doina Pană. Cu această ocazie a apărut replica celebră, episodul controversat în care Ponta i s-a adresat Doinei Pană cu replica: „Tu ce faci, fă, Doino, aicea? Aveai chef de niște inundații?".

Ulterior, în iulie 2014, au fost înregistrate alte inundații în zone din județul Gorj. La acel moment, premierul a stârnit controverse după ce a postat pe Facebook o fotografie din timpul vizitei în zonele afectate, internauții remarcând pantofii foarte curați ai primului ministru, în contrast cu situația dezastruoasă din jur.

Declarațiile lui Ponta, la Turcescu în emisiune

Robert Turcescu: Câte cetățenii ai?

Victor Ponta: Acum încă am două. Trebuie să merg la Belgrad.

R.T: Să renunți la ea?

V.P: Da, tre’ să merg la la Ministerul de Interne și o să merg…

R.T: Da’ de ce ți-ai luat cetățenie sârbă?

V.P: Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor (2014 n.r.), am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul.

R. T: Păi și ai noștri de ce nu voiau să deschidă?

V. P: Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval…

R.T: Și cum te-ai gândit? Că mai bine inunzi niște români decât să inunzi niște sârbi?

V. Ponta: Robert, i-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața la 5 au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul…

R.T: Mai bine, că e piază rea…

V.P: Da, dar i-am dat despăgubiri, stai liniștit că i-am dat mai mult decât făcea coșmelia lui de la Cetate. Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul! Cum să zic, da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu?! Crama lui Dinescu… Las’ că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa fost.

Și, în cazul meu nu mi-a dat-o președitele (cetățenia sârbă n.r.). Parlamentul a fost cel care a votat. Era o cetățenie onorifică, am fost în același timp cu… cum îl cheamă, mă, pe actorul ăsta… Steven Seagal. Noi doi am primit cetățenia atunci. Mă gîndeam că na, nu mai fac politică… Îmi place Belgradul și-mi place Serbia foarte tare.

