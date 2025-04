Premierul Marcel Ciolacu îi cere lui Victor Ponta să se retragă din cursa pentru alegerile prezidenţiale

„Să recunoşti senin - după ani de zile - că ai fost de acord, în calitate de prim-ministru al României, să inunzi sate româneşti pentru a salva oraşe străine şi să te lauzi că, drept recompensă, ai primit cetăţenia altui stat, e clar că joaca de-a suveranismul nu mai ţine!

Orice scuză ai invoca, fiecare cetăţean al acestei ţări aşteaptă de la un demnitar - fie el preşedinte, premier sau orice altceva - să-şi apere propria ţară şi proprii cetăţeni! În niciun caz nu te mai crede nimeni că eşti suveranist şi că mori cu toţi de gât pentru poporul şi ţara ta! Victor, ia măcar acum o decizie înţeleaptă! Retrage-te din cursă", a scris Ciolacu, pe Facebook.

El a adăugat că niciun pesedist nu îl vrea pe Nicuşor Dan preşedinte.

„Răscumpără-ţi măcar în al doisprezecelea ceas imensa greşeală făcută atunci! Pune măcar acum România, cu adevărat, pe primul loc", a menţionat Marcel Ciolacu.

Victor Ponta a declarat miercuri, într-un podcast, că a primit cetăţenia sârbă pentru că în 2014 a dat ordin "peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul".

Joi, el a scris pe Facebook că în 2014 au avut loc cele mai mari inundaţii din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime şi distrugeri uriaşe, iar România, ca un bun vecin, a ajutat ţările aflate în pericol.

Explicațiile lui Ponta

După ce afirmațiile sale controversate despre ajutorul dat Serbiei în detrimentul României s-au rostogolit în media, Ponta a dat explicații, joi, pe contul său de Facebook, susținând că a luat decizia potrivită momentului:

"În România, din fericire, am luat - alături de specialişti - măsurile necesare, iar viaţa niciunui român nu a fost în pericol. Pagubele materiale minime au fost imediat reparate, iar despăgubirile au fost acordate. În acelaşi timp, România, ca un bun vecin, a ajutat ţările aflate în pericol. Un lider ia decizii rapide şi corecte - şi asta am făcut! Cei care acum mă acuză cu ură oarbă lucrau, în 2014, alături de mine în Guvern! Împreună am protejat românii şi am ajutat vecinii! Şi aşa trebuie să facem şi în continuare! Un Părinte drag şi înţelept mi-a trimis în această dimineaţă nişte cuvinte potrivite: 'Pentru că nimic nu se câştigă fără osteneală şi jertfă, în fiecare zi ne este testată credinţa. În zilele când suntem în nevoi, alergăm mai degrabă la picioarele Lui Dumnezeu să cerem milă şi binecuvântare'", a scris Victor Ponta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: