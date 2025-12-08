Stelian Bujduveanu îl felicită pe Ciprian Ciucu pentru victoria obţinută la alegerile locale: Bucureştiul este pe mâini bune

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, îl felicită pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, pentru victoria obţinută la alegerile locale, menţionând că Bucureştiul intră într-o etapă în care proiectele bune pot continua fără întreruperi.

 

"Bucureştiul este pe mâini bune. Felicitări, Ciprian Ciucu! Bucureştiul a transmis astăzi un mesaj limpede: încredere în echipa liberală şi în modul de a conduce acest oraş cu rigoare, seriozitate şi rezultate. Mă bucur pentru victoria ta şi pentru faptul că Bucureştiul intră într-o etapă în care proiectele bune pot continua fără întreruperi. Ai demonstrat în Sectorul 6 ce înseamnă administraţie modernă, iar acum bucureştenii ţi-au încredinţat întreaga Capitală. Succes în noul mandat", scrie edilul interimar pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Naţional Liberal, a obţinut 36,07% din voturi la alegerile locale parţiale organizate duminică pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, după centralizarea a 1.277 de procese verbale din numărul total de 1.289 de secţii, adică 99,07%.

Pe locurile următoare se situează:

* Anca Alexandrescu (Alianţa electorală "Dreptate pentru Bucureşti") - 22%

* Daniel Băluţă (Partidul Social Democrat) - 20,54%

* Cătălin Drulă (Uniunea Salvaţi România) - 13,89%

* Ana Ciceală (SENS) - 5,84%. 

Ciprian Ciucu, candidatul PNL, a devenit noul primar general al Capitalei. Surpriza este plasarea candidatului independent suținut de AUR

Sursa: Agerpres

