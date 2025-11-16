Marcel Ciolacu și-a depus candidatura la CJ Buzău. Săgeți către Bolojan: „Să nu se confunde cuvântul reformă cu concedieri”

16-11-2025 | 13:12
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie.

Sabrina Saghin

Fostul premier a menţionat că face „un pas imens înainte”, întorcându-se acasă, unde va încerca, alături de primari, să contribuie la dezvoltarea acestei zone administrative.

Ciolacu a fost însoţit pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, şi de preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu.

Ciolacu promite eficiență și transparență

„Oamenii aşteaptă de la noi să fim eficienţi, să fim transparenţi, să aibă servicii mult mai bune şi mai ieftine, mai ales într-un context în care inflaţia a ajuns la 10% şi avem o scădere a nivelului de trai. România are nevoie de reforme structurale, dar România nu are nevoie să confunde cuvântul reformă cu concedieri colective. Sunt două lucruri total diferite. (...) Prin digitalizare, printr-o reformă reală a administraţiei locale, putem să schimbăm într-un ritm rapid toată această percepţie şi toată această discuţie interminabilă în ceea ce priveşte reforma administrativ-teritorială. Eu sunt ferm convins că (...) nu avem nicio problemă ca judeţul Buzău să devină judeţul pilot pentru o reformă reală în administraţia publică. Veţi vedea că, fără să schimbi Constituţii, fără să schimbi legi sau Codul administrativ, acest lucru se poate face doar prin voinţă politică", a precizat Marcel Ciolacu.

Candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al CJ Buzău a susţinut că înscrierea sa în cursa electorală reprezintă „un pas înainte".

Fostul premier revine la administrația locală

„N-am venit să-mi caut serviciu, sunt parlamentar tot prin votul buzoienilor, nu fac un pas înapoi, părerea mea e că fac un pas imens înainte, mă întorc unde am crescut, mă întorc la administraţia locală, unde am fost de la consilier municipal, consilier judeţean, viceprimar la prefect interimar, unde ştiu cel mai bine. Am fost preşedintele Comisiei de Cod administrativ, cunosc legile foarte bine şi vreau toată experienţa pe care am acumulat-o în aceşti ani, cât am stat mai mult la Bucureşti şi în Legislativ, împreună cu colegii mei, cu prietenii mei, cu partenerii mei să implementăm pentru Buzău ceea ce ne dorim cu toţii", a completat Ciolacu.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a subliniat că Buzăul are un potenţial „absolut fabulos" şi este foarte mult de muncă.

„Marcele, te-am criticat de-a lungul timpului, dar poate să confirme şi Înalt Prea Sfinţia Sa Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, critica este ruptă din rai. Şi, dacă lucrurile se îndreaptă, şi tu sunt sigur că te vei îndrepta, vom avea de câştigat toţi buzoienii. În primul rând, mă autocritic şi sunt cel mai critic cu mine. Când greşesc, îmi dau singur palme, nu aştept să-mi dea alţii. Avem foarte mult de muncă şi, într-adevăr, Buzăul are un potenţial absolut fabulos. Prin realizarea acestei autostrăzi (A7), cât te-ar înjura lumea, autostrada va fi legată de numele de Marcel Ciolacu şi-mi place foarte mult poza ta, adică nu este poză, panourile astea în care scrie doar Marcel Ciolacu pe un panou", a declarat Toma.

Momentan, funcţia de preşedinte al CJ Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre. Fostul preşedinte Lucian Romaşcanu a fost numit în vara acestui an în funcţia de membru al Curţii de Conturi Europene din partea României. 

Sursa: Agerpres

