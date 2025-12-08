În judeţul Buzău a fost cea mai slabă prezenţă la vot din ţară, la jumătate faţă de alegerile locale din 2024

Alegeri locale 2025
08-12-2025 | 09:17
alegeri Bucuresti 2025
Inquam Photos / Octav Ganea

În judeţul Buzău, prezenţa la urne duminică a fost cea mai mică din ţară, raportat la toate celelalte judeţe în care cetăţenii au mers la vot, procentul fiind la jumătate faţă de cel înregistrat la alegerile locale din anul 2024.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, pentru alegerile organizate în scopul desemnării preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău, prezenţa la vot a fost de 24,18%, 87.638 de votanţi fiind prezenţi la urne, între care 83.373 de votanţi înscrişi pe liste permanente, 2.420 de alegători pe liste suplimentare şi 1.845 de persoane care au solicitat urnă mobilă, dintr-un număr total de 362.124 de alegători înscrişi pe liste permanente.

În Capitală, prezenţa la vot a fost de 32,71%, la Botoşani au votat 44,19 % dintre alegători, în Maramureş procentul a fost de 47,20%, la Constanţa a fost înregistrată o prezenţă de 49,10%, urmate de Dâmboviţa (54,14%), Caraş-Severin (56,38%), Ialomiţa (59,58%), Iaşi (60,65%), Sibiu (62,55%), Bihor (69,31%) şi Dolj (72,86%).

La alegerile locale precedente, din data de 9 iunie 2024, prezenţa la urne în judeţul Buzău a fost de 55,40%, respectiv 202.655 votanţi prezenţi la urne dintr-un total de 365.747 de înscrişi pe liste permanente şi complementare.

Cea mai mare prezenţă la vot în judeţul Buzău a fost înregistrată la secţia 198 organizată la nivelul căminului cultural din comuna Chiliile (65,87%), respectiv 8,97%, cea mai mică prezenţă la vot în secţia 193 din localitatea Zeletin. Cei mai mulţi votanţi au fost înregistraţi însă la secţia 390 din comuna Vadu Paşii (708 alegători), în timp ce cei mai puţini votanţi (14) au fost înregistraţi la secţia 217, localitatea Târlele. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 08-12-2025 09:17

