Ce arată cel mai nou ”sondaj de calibrare exit-poll”, realizat de CURS și Avangarde în 4 decembrie, pentru Primăria Capitalei

Alegeri locale 2025
05-12-2025 | 13:41
Unde votează românii din Diaspora la prezidențiale. Toni Greblă promite „un număr record de secţii de votare”
Institutele de sondare a opiniei publice, CURS și Avangarde, au anunțat, vineri, că au realizat un ”sondaj de calibrare exit-poll” în București, pentru alegerile organizate în 7 decembrie pentru funcția de primar general.

Cristian Matei

Astfel, potrivit unui comunicat de presă, în fruntea preferințelor electoratului, s-ar afla Daniel Băluță (PSD) cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) cu 24% și Cătălin Drulă (USR) cu 21%.

Perioada de realizare a acestui ”sondaj de calibrare exit-poll” a fost joi, 4 decembrie 2025.

Iată și ordinea exactă a candidaților la Primăria Capitalei în acest sondaj din 4 decembrie:

1. Daniel Băluță (PSD): 27%
2. Ciprian Ciucu (PNL): 24%
3. Cătălin Drulă (USR): 21%
4. Anca Alexandrescu (independent): 18%
5. Ana Maria Ciceală (SENS): 5%
6. George Burcea (POT): 3%
7. alții: 2%

Un nou sondaj, realizat de CURS, arată care sunt preferințele bucureștenilor la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025

În comunicat se mai arată că ”universul de eșantionare” este  ”populaţia adultă rezidentă din București”, iar ”volumul eşantionului”: 1382 respondenţi, în vârstă de 18 ani şi peste.

De asemenea, tipul eșantionului: ”probabilist, multistadial, stratificat”.

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-2,6% la un nivel de încredere de 95%.

Metoda de culegere a datelor: față-în-față.

Validarea eșantionului: ”s-a realizat pe baza ultimelor date INS”.

Joi, 4 decembrie, a fost dat publicității un alt sondaj, realizat de INSCOP, care susține că pe primele locuri se află Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Anca Alexandrescu (independentă).

De asemenea, un sondaj CURS anunțat miercuri, 3 decembrie, afirmă că Daniel Băluță ar avea 26%, Ciprian Ciucu (PNL) 23%, iar Cătălin Drulă (USR) 22%.

