Un nou sondaj, realizat de CURS, arată care sunt preferințele bucureștenilor la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025

Alegeri locale 2025
03-12-2025 | 16:47
candidati, alegeri, Primaria Capitalei
Inquam Photos / Octav Ganea

Un sondaj realizat de CURS în perioada 26–30 noiembrie 2025 arată noi date despre preferințele electorale ale bucureștenilor la viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei, organizate în 7 decembrie 2025. 

 

autor
Cristian Matei

Astfel, potrivit unui comunicat de presă al CURS, situația este următoarea:

- Daniel Băluță (PSD) – 26%
- Ciprian Ciucu (PNL) – 23%
- Cătălin Drulă (USR) – 22%
- Anca Alexandrescu (independentă) – 17%
- Ana-Maria Ciceală (SENS) - 7%
- George Burcea (POT) - 4%

Citește și
Nicușor Dan, Catalin Drula
Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: ”Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public”

Conform sursei citate, volumul eşantionului la acest sondaj a fost de 1031 respondenţi, ”în vârstă de 18 ani şi peste”.

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3% la un nivel de încredere de 95%.

De asemenea, metoda de culegere a datelor a fost ”CATI” (Computer-assisted telephone interviewing).

Poliția din Cehia anchetează un caz fără precedent. Ce au surprins camerele de supraveghere din Praga

Sursa: Pro TV

Etichete: candidati, primaria capitalei,

Dată publicare: 03-12-2025 16:47

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: ”Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public”
Alegeri locale 2025
Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: ”Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, cum explică faptul că o înregistrare video în care el apare alături de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost publicată în plină campanie electorală.

Scandal între USR și PNL. Nicușor Dan și Cătălin Drulă apar într-un clip electoral anti liberal. Ciprian Ciucu este revoltat
Alegeri locale 2025
Scandal între USR și PNL. Nicușor Dan și Cătălin Drulă apar într-un clip electoral anti liberal. Ciprian Ciucu este revoltat

Europarlamentarul Vlad Voiculescu afirmă, într-un clip postat pe pagina sa de Facebook şi filmat în Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că PNL nu a votat suspendarea PUZ-urilor, „inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, şeful PNL Bucureşti”.

Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță
Alegeri locale 2025
Încă unul a renunțat. Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță

Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Daniel Băluță. Anunțul lui vine după ce marți s-a retras și Vlad Gheorghe.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întânit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28