Un nou sondaj, realizat de CURS, arată care sunt preferințele bucureștenilor la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2025

Un sondaj realizat de CURS în perioada 26–30 noiembrie 2025 arată noi date despre preferințele electorale ale bucureștenilor la viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei, organizate în 7 decembrie 2025.

Astfel, potrivit unui comunicat de presă al CURS, situația este următoarea:

- Daniel Băluță (PSD) – 26%

- Ciprian Ciucu (PNL) – 23%

- Cătălin Drulă (USR) – 22%

- Anca Alexandrescu (independentă) – 17%

- Ana-Maria Ciceală (SENS) - 7%

- George Burcea (POT) - 4%

Conform sursei citate, volumul eşantionului la acest sondaj a fost de 1031 respondenţi, ”în vârstă de 18 ani şi peste”.

Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion: +/-3% la un nivel de încredere de 95%.

De asemenea, metoda de culegere a datelor a fost ”CATI” (Computer-assisted telephone interviewing).

