Alegeri locale parțiale. În centrele de votare au ajuns aproape două milioane și jumătate de buletine de vot

Bucureștenii și locuitorii din alte 12 comune și orașe își aleg duminică, 7 decembrie, primarii, iar cei din Buzău un nou președinte de Consiliu Județean.

Cele aproape 1800 de secții de votare din țară au fost pregătite pentru aceste alegeri locale parțiale.

Sub supravegherea polițiștilor și a jandarmilor, în centrele de votare au ajuns aproape două milioane și jumătate de buletine de vot, ștampilele și celelalte materiale necesare pentru scrutin.

Secțiile au fost sigilate și vor rămâne așa sub pază până dimineață, înainte să ajungă alegătorii.

Ministerul de Interne va trimite pe teren mai mulți angajați, iar specialiștii de la Serviciul de Telecomunicații Speciale sunt gata să intervină dacă apar probleme.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













