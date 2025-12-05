Campania electorală se încheie. Candidații nu mai au voie să-și atace adversarii și nici să se promoveze

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale se încheie sâmbătă dimineață. Candidații nu au voie să-și atace adversarii și nici să se promoveze pe stradă, la TV sau în online.

Duminică, aproape 1.300 de secții de vot vor fi deschise în Capitală și 482 în 12 localități rămase fără primari sau șefi de județ. Cine vrea să se laude cu buletinul de vot ori să voteze de mai multe ori riscă să fie amendat sau chiar să ajungă după gratii.

De sâmbătă dimineață, timp de 24 de ore, candidații sunt obligați să ia o pauză. Nu au voie să-și facă promovare electorală, iar susținătorilor le este interzis să promoveze pe rețelele sociale postări în favoarea unui candidat. În caz contrar, pot fi sancționați.

Duminică, în ziua votului, cetățenii pot vota doar în localitatea ori sectorul în care au domiciliul sau reședința și numai la secția de votare la care sunt arondați. De altfel, cine nu știe de ce secție aparține se poate lămuri pe site-ul Registrului Electoral. Atenție, reședința alegătorului trebuie să fie stabilită cu cel puțin 6 luni înainte de ziua alegerilor, altfel nu va putea vota.

1.289 de secții de votare vor fi deschise în București și 482 în celelalte 12 localități în care se organizează alegeri. Se va putea vota cu buletinul sau cartea electronică de identitate, dar și cu cel provizoriu.

În Capitală vor ajunge aproape 2 milioane de buletine de vot. În 24 de secții din cele 6 sectoare vor putea vota și persoanele cu deficiențe de vedere. Ele vor beneficia de un buletin însoțit de un șablon în alfabetul Braille.

Corespondent ȘtirileProTV: „Secțiile se vor deschide la ora 7:00 și se vor închide la 21:00. Însă, dacă vor mai fi în incintă sau la rând persoane care n-au apucat să voteze, atunci procesul va fi prelungit, cel mult până la ora miezul nopții. Pentru ca votul să nu fie anulat, trebuie ca ștampila să fie aplicată în așa fel încât opțiunea să fie evidentă. În situația în care ați greșit, aveți dreptul să cereți un alt buletin de vot, însă trebuie să anunțați președintele secției sau un membru al biroului electoral. Evident, buletinul nu trebuie introdus în urnă, pus în buzunar sau distrus. În plus, un avertisment de la autorități – «Nu faceți» poze în cabina de vot, pentru că riscați o amendă de până la 1.000 de lei.”

