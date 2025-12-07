Alegeri locale 2025. Anca Alexandrescu: „Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi”

Candidata independentă la Primăria Capitalei Anca Alexandrescu a votat, duminică dimineaţa, pentru un Bucureşti „în care să se poată trăi", adăugând că, împreună cu cetăţenii, va pune oraşul pe primul loc şi „va face dreptate".

„Am votat pentru un oraş în care să se poată trăi şi să ne permitem să trăim. Am venit cu credinţă, cu recunoştinţă pentru tot ceea ce am trăit aceste săptămâni", a declarat Alexandrescu, la ieşirea de la urne.

Ea a susţinut că tot ceea ce a trăit în perioada campaniei electorale a fost "un dar" şi experienţa vieţii sale de până acum.

„Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experienţa vieţii mele de până acum. Am emoţii şi sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la Bucureşti. Am credinţa că Dumnezeu nu ne lasă şi împreună cu cetăţenii Bucureştiului o să punem Bucureştiul pe primul loc şi o să facem dreptate", a transmis Anca Alexandrescu.

Informații în timp real privind alegerile locale din București pot fi urmărite AICI.

