(P) Recomandări AI la pariuri sportive - Cât de utile pot fi, în cele din urmă

14-11-2025 | 18:13
În ultimii ani, dezvoltările ce privesc Inteligența Artificială au fost tot mai notabile. Întâlnim influențe pe care Inteligența Artificială le are în numeroase domenii, inclusiv în cel al pariurilor sportive.

Cei care practică această activitate recreațională pot beneficia inclusiv de sugestii de pariere stabilite cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Pot fi ele o variantă utilă, în cele din urmă?

Încă de la început, trebuie menționat că ponturile realizate cu ajutorul AI nu garantează câștiguri. Indiferent că este vorba despre oameni care dau ponturi sau algoritmi AI, nimeni nu poate anticipa cu acuratețe de 100% rezultatul unor evenimente sportive. Așa că sugestiile bazate pe Inteligența Artificială trebuie tratate cu aceeași rezervă precum un pont dat de oricare alt tipster cu experiență.

În realitate, recomandările la pariuri sportive bazate pe AI au la bază date statistice și se bazează strict pe probabilități. Winner (L1234166W001528 ONJN) este una din agențiile de pariuri online care le oferă utilizatorilor recomandări bazate pe AI și folosește date statistice de la cel mai important furnizor de pe piață, Opta. Algoritmul AI accesează baza de date cu statistici a celor de la Opta, le selectează pe cele relevante și propune diverse variante utilizatorilor.

Pentru a înțelege mai bine, o să dăm un exemplu concret. Pentru meciul dintre Nice și Freiburg, recomandarea Winner AI a fost ca francezii vor marca Peste 0.5 goluri în prima repriză, la cota 2.12. Argumentul a fost că Nice a înscris în prima repriză în 7 din ultimele 8 meciuri din toate competițiile.

Practic, algoritmul a calculat că există o probabilitate mare ca Nice să marcheze în prima repriză și în poarta lui Freiburg. Algoritmul a considerat astfel că probabilitatea este suficient de mare pentru a da un pont bun. În cele din urmă, Nice a pierdut cu 1-3 meciul cu Freiburg, însă a marcat singurul său gol chiar în prima repriză.

În fiecare zi, utilizatorii au astfel acces la peste 100 de recomandări bazate pe AI. În cazul în care sunt mulțumiți de recomandarea făcută, ei o pot adăuga pe bilet. Dacă nu le place, pot solicita o altă recomandare prin simpla apăsare a unui buton.

Pot fi recomandările AI o soluție?

Chiar dacă nu garantează sub nicio formă câștiguri, recomandările bazate pe AI la pariuri sportive sunt, totuși, o soluție interesantă. Fiecare jucător la pariuri sportive știe că, pentru a miza informat, e nevoie de o analiză atentă a selecțiilor. Printre criteriile de analiză sunt următoarele:

· istoricul meciurilor directe

· forma de moment

· probleme de lot

· condiții meteo

Totuși, este știut faptul că analiza unui eveniment consumă destul de mult timp. Unele detalii ar putea trece neobservate chiar. Tocmai din acest motiv, recomandările bazate pe AI nu fac decât să ușureze munca pariorilor. În cazul în care o recomandare li se pare interesantă, o pot folosi, mai ales că primesc și argumente pentru ea. Iar dacă nu li se pare interesantă, pot trece fără probleme mai departe și să solicite alta.

Atât timp cât jucătorii știu clar că recomandările bazate pe AI nu sunt o garanție a succesului, ci doar o sursă de inspirație, totul este în regulă. În același timp, unii s-ar putea gândi ce interes au agențiile de pariuri să ofere recomandări de succes și, dacă nu cumva, acestea sunt capcane.

În realitate, nici agențiile de pariuri nu au de unde să știe dacă evenimentul propus va fi câștigător sau nu. Așa că unele recomandări vor fi câștigătoare, iar altele vor fi pierzătoare. Totuși, agențiile își doresc ca utilizatorii să aibă o activitate cât mai mare pe platformă și să le facă experiența cât mai plăcută. Acesta este și motivul pentru care introduc constant inovații noi, așa cum sunt și recomandările bazate pe Inteligența Artificială.

14-11-2025 18:13

