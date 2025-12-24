(P) Cumpărături avantajoase de sărbători cu vouchere de până la 250 lei în Kaufland Card

kaufland card

În pragul sărbătorilor, Kaufland România vine în sprijinul clienților cu o promoție fulger: între 18 și 31 decembrie 2025, utilizatorii Kaufland Card pot obține vouchere de până la 250 de lei, în funcție de valoarea cumpărăturilor din în această perioadă

Prin această inițiativă, compania oferă un sprijin concret pentru a gestiona mai ușor cheltuielile de sezon, simplificând planificarea cumpărăturilor și a bugetului personal la final și început de an.

Cum funcționează promoția

Clienții care fac cumpărături și scanează Kaufland Card la fiecare tranzacție, în perioada 18-31 decembrie, vor beneficia de un cupon de reducere, imediat ce ating pragul de achiziții aferent:

· 500 lei – cupon de 50 lei

· 1.000 lei – cupon de 100 lei

· 1.500 lei – cupon de 150 lei

· 2.000 lei – cupon de 200 lei

· 2.500 lei – cupon de 250 lei

Valoarea cumpărăturilor se cumulează automat în aplicație pe toată durata campaniei, iar cuponul se acordă o singură dată pentru pragul atins. După atingerea pragului, voucherul poate fi activat și folosit imediat, iar reducerea se aplică direct la casa de marcat.

Cupoanele pot fi utilizate în toate magazinele Kaufland din țară, până la data de 18 ianuarie 2026. Dacă un prag nu este atins până la finalul zilei de 31 decembrie, voucherul este eliminat automat din aplicație.

Promoție valabilă pentru toți utilizatorii Kaufland Card – noi și existenți

Alocarea cupoanelor se face personalizat, în funcție de comportamentul de cumpărare al fiecărui client. Astfel, fiecare utilizator Kaufland Card primește un prag și voucherul aferent, adaptate istoricului său de achiziții din perioada analizată.

Și clienții care își creează cont Kaufland Card pentru prima dată în luna decembrie se pot bucura de cupoane de reducere. Aceștia vor primi un cupon de 50 lei care poate fi activat când ating pragul de 500 lei la cumpărături în perioada campaniei.

Promoția se înscrie în strategia Kaufland de a face cumpărăturile mai avantajoase pentru toți clienții, mai ales în perioadele cu cheltuieli ridicate. Prin inițiative precum „Coșul Albastru” – cu soluții concrete pentru a proteja bugetul familiei la cumpărături, „Cumperi, reciclezi, fapta bună o dublezi” – pentru încurajarea comportamentului responsabil, sau „Magazinul tău preferat e vecinul tău bun” – pentru activarea cupoanelor din Kaufland Card pentru reduceri săptămânale personalizate, compania continuă să investească în loialitate și menținerea coșului de cumpărături accesibil.

Mai multe detalii despre ofertele promoționale se pot găsi pe site kaufland.ro și în aplicația Kaufland card. 

