(P) Ultimele zile ale concursului Kaufland și Vocea Românie: Pe 26 decembrie se trage linia!

23-12-2025 | 16:52
concurs kaufland vocea

Showul Vocea României, alături de Kaufland, a pregătit un super concurs care a ținut telespectatorii cu ochii pe ecran și cu telefonul la îndemână, gata să își lase "vocea" în comentarii pentru a câștiga premii generoase.

Show-ul s-a încheiat deja, iar publicul a decis că Alessia Pop, din echipa lui Tudor Chirilă, este marea câștigătoare a sezonului 13. Tânăra de 16 ani din Suceava a cucerit inimile românilor cu vocea ei puternică și maturitatea artistică, câștigând trofeul mult râvnit și premiul de 100.000 de euro.

Pentru Tudor Chirilă, aceasta este a cincea victorie consecutivă și a opta în total, consolidându-i statutul de antrenor cu cele mai multe trofee în istoria competiției. Echipa sa a dominat competiția în ultimii ani, cu victorii în 2022 (Iulian Nunucă), 2023 (Alexandra Căpitănescu), 2024 (Aura Șova) și acum 2025 cu Alessia Pop.

Ultimele zile pentru concursul Kaufland

Deși show-ul muzical și-a încheiat sezonul, concursul organizat de Vocea României împreună cu Kaufland continuă până pe 26 decembrie 2025. În fiecare săptămână de concurs, un norocos a putut câștiga un televizor SAMSUNG OLED 55S90D și Soundbar Samsung HW-Q600 – premii perfecte pentru a transforma serile în familie în momente de neuitat.

Mecanismul concursului a fost simplu: urmărește emisiunea, prinde indiciul săptămânal și lasă-ți vocea în comentarii cu cel mai original mesaj. Telespectatorii creativi au avut șansa să fie desemnați câștigători și să ducă acasă premiile puse la bătaie.

omniasig
(P) OMNIASIG depășește obiectivul pe care și l-a propus cu ocazia împlinirii a 30 de ani: peste 33.000 de copaci plantați

Acum, cu doar câteva zile înainte de încheierea oficială a concursului, pe 26 decembrie, mai este timp pentru ultimele înscrieri. Dacă ai urmărit emisiunile și ai prins indiciile, asigură-te că participi pentru ultima șansă de a câștiga.

Așadar, dacă vrei să fii printre norocoșii care pot câștiga premiile spectaculoase oferite de Kaufland și Vocea României, nu rata deadline-ul de pe 26 decembrie 2025. Dă muzica mai tare și participă la concurs – poate tu vei fi următorul câștigător!

Dată publicare: 23-12-2025 16:52

E gata "colosul" de 23.000.000€ din România! Imagini spectaculoase
OMNIASIG Vienna Insurance Group anunță plantarea, doar prin echipe de angajați voluntari, a 33.400 de puieți, depășind astfel obiectivul pe care compania și l-a asumat și comunicat la începutul acestui an, respectiv de 30.000 de noi copaci plantați.

