(P) Kaufland România: 20 de ani de creștere, investiții și implicare

Anul acesta Kaufland România aniversează 20 de ani de la deschiderea primului magazin în România.

În acești 20 de ani, Kaufland a investit peste 15 miliarde de lei în economia locală și a contribuit cu peste 6 miliarde de lei la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite, doar în ultimii 10 ani.

Kaufland – brand responsabil și de încredere

Kaufland România a ajuns în prezent la peste 190 de magazine la nivel național, două centre logistice și două sedii administrative, fiind cel mai are angajator privat din România cu 18.000 de angajați.

16-09-2025



