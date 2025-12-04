(P) DraculaLand – cea mai mare destinație de entertainment din Europa, la doar 20 de minute de București

DraculaLand, investiție privată de peste 1 miliard de euro, va fi construită la 20 de minute de București și promite să devină cea mai mare destinație de entertainment din Europa.

Pe ecranele evenimentului de lansare au fost prezentate cele mai spectaculoase patru atracții ale parcului:

Dracula Park – un parc tematic de excepție, plin de experiențe interactive;

– un parc tematic de excepție, plin de experiențe interactive; Arena – locație multifuncțională pentru evenimente și spectacole;

– locație multifuncțională pentru evenimente și spectacole; Hoteluri – facilități de cazare premium pentru vizitatori;

– facilități de cazare premium pentru vizitatori; Fashion&Home Deco Luxury Outlet – un spațiu de shopping exclusivist.

Evenimentul de lansare a avut loc pe 3 decembrie 2025.

Dată publicare: 04-12-2025 20:00



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.