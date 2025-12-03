(P) Kaufland susține prima ediție a Galei Timp pentru Bine – 300.000 de euro pentru cauze sociale și sportive

03-12-2025
Kaufland România a susținut prima ediție a Galei „Timp pentru Bine”, un eveniment caritabil ce a strâns 300.000 de euro pentru cauze sociale și sportive.  

Stirileprotv

La Le Chateau din București, lideri de business, vedete și sportivi de performanță, inclusiv Cătălin Botezatu, Dani Oțil și Echipa Națională de Rugby, au participat la licitații de obiecte de colecție și experiențe VIP. Prezentatorii Alessandra Stoicescu și Daniel Buzdugan au animat seara, iar Marco Hößl, CEO Kaufland România & Republica Moldova, a subliniat strategia solidă a companiei în susținerea comunității, cu un buget de peste 9,5 milioane euro în 2024.

Evenimentul a fost organizat de Fundația M.E.V., cu sprijinul Kaufland România, demonstrând încă o dată implicarea companiei în proiecte sociale și sportive care fac diferența.

03-12-2025

