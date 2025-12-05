(P) Cum să te bucuri de magia cumpărăturilor de sezon în mod responsabil și echilibrat, protejându-ți viitorul financiar

05-12-2025 | 11:59
Fiecare sfârșit de an vine cu o perioadă intensă de cumpărături. Startul este dat de Black Friday, când reducerile și ofertele apar la tot pasul, iar tentația de a pune în coș cât mai multe produse este extrem de mare.

Dacă vrei ca stabilitatea ta financiară să nu fie afectată, secretul nu este să te abții de la cumpărături, ci să faci achiziții în mod inteligent și echilibrat. Pare o misiune imposibilă, dar există o serie de trucuri de educație financiară care te pot ajuta să abordezi mai responsabil perioada reducerilor.

Peste o treime dintre români (39%) cheltuie mai mult de Black Friday decât în restul anului, iar 64% admit că în sezonul reducerilor fac cumpărături spontane, potrivit „Barometrului Sezoanelor Financiare”, un sondaj iVox Research, lansat de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank.

Reguli pentru cumpărături făcute inteligent

Ca să nu îți pui în pericol bugetul în această perioadă, primul pas este să stabilești o limită clară, de nedepășit, și să eviți achizițiile făcute sub impuls. Înainte de a adăuga ceva în coșul de cumpărături, gândește-te bine dacă acel produs chiar îți este necesar.

La fel ca echilibrul din alte aspecte ale vieții, și echilibrul financiar implică organizare și disciplină, așa că este important să îți stabilești un plan clar pentru cumpărături. Fă o listă cu ceea ce vrei să cumperi și nu te abate de la ea. Reducerile sunt atractive, dar nu trebuie să îți sacrifici economiile sau obiectivele pe termen lung doar ca să nu ratezi o ofertă.

Dacă găsești ceva ce îți place, dar nu era pe lista ta, ia-ți un timp de gândire. Așteaptă o zi înainte să faci achiziția, un interval suficient în care să ajungi la concluzia dacă într-adevăr îți dorești sau ai nevoie de produsul respectiv.

Disciplina financiară poate fi susținută și de aplicațiile de monitorizare a cheltuielilor, care îți oferă o imagine în timp real a bugetului tău, astfel încât să iei decizii bazate pe date precise.

„Adevărata valoare a unei achiziții nu se măsoară doar în prețul redus, ci și în impactul pe termen lung asupra situației noastre financiare, motiv pentru care, mai ales în această perioadă este esențial să ne regândim relația cu consumul. În loc să ne concentrăm exclusiv pe achiziții, ar trebui să punem accent pe beneficiile utilizării îndelungate a unui produs. În sezoanele de reduceri, fiecare decizie de cumpărare poate deveni o investiție. Alegerea unor produse de calitate, care își vor păstra valoarea și utilitatea în timp, este o strategie eficientă pentru viitorul financiar al fiecăruia”, a declarat Andreea Nica, CFA, vicepreședintă a Asociației CFA România.

Cum să-ți reechilibrezi situația financiară după ce ai depășit bugetul de Black Friday

Ce se întâmplă însă atunci când, la finalul Black Friday, constați că ai depășit totuși bugetul stabilit? Situația poate fi corectată printr-un set de măsuri de echilibrare a cheltuielilor.

Poți stabili un plan de economisire rapidă pentru următoarele câteva săptămâni, prin ajustarea cheltuielilor neesențiale. Dacă ai achiziționat lucruri inutile, ia în calcul returnarea lor, putând recupera astfel o parte din bani. Este momentul ideal pentru a-ți întări disciplina financiară și pentru a-ți crea o strategie pentru cheltuielile următoare, astfel încât data viitoare să te poți bucura de cumpărături cu mai multă responsabilitate.

Un instrument care îți oferă o perspectivă clară asupra obiceiurilor tale financiare, ca să știi exact care sunt atuurile tale și zonele unde mai poți evolua, este chestionarul pentru testarea nivelului de independență financiară, disponibil pe pagina generatiaindependenta.ro, campanie susținută de Asociația CFA România, cu sprijinul UniCredit Bank. 

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

