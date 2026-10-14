Așa s-a întâmplat în cazul Adelei Popescu, care folosește noua tabletă HUAWEI MatePad Pro 12". De la organizarea programului și crearea de conținut online, până la activități ale copiilor sau relaxare, tableta a devenit un instrument extrem de util în viața actriței. MatePad Pro 12" este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store.

„În primul rând, îmi place foarte mult cum arată, pentru că eu sunt fată și pentru mine este important designul. În al doilea rând, stă foarte mult pe insula din bucătărie, acolo unde noi petrecem foarte mult timp. În ea îmi organizez programul, citesc toate informațiile de care am nevoie. De exemplu, primesc mail-uri de la școala copiilor. Totul e foarte la îndemână. Mi se pare că face ca totul să fie în fața ochilor mei și să nu ratez ceva. Urmăresc seriale pe ea, când fac bandă mai rezolv probleme. Deci a intrat în viața mea și mă ajută din foarte multe puncte de vedere”, a declarat Adela Popescu.

„Designul este foarte stylish și minimalist”

HUAWEI MatePad Pro 12" se remarcă printr-un profil ultra-subțire și ușor. Tableta are o grosime de doar 4,7 mm și cântărește numai 454 g. Totul, datorită unei arhitecturi interne care pune accent pe utilizarea cât mai eficientă a spațiului. Rezultatul este un dispozitiv foarte ușor, dar capabil să ofere performanțe ridicate în materie de muncă, divertisment și creativitate.

MatePad Pro 12" vine în variantele Blue și Space Grey, carcasa ei având o textură fină și un aspect premium. Versiunea Blue surprinde prin finisajul luminos, realizat printr-un proces inovator de nanoacoperire metalică dezvoltat de HUAWEI.

„Designul este foarte stylish și minimalist. Mi se pare cool. Când mă așez la masă cu fetele sau cu Radu (soțul ei – n.r.), scot tableta. Mi se pare că sunt un fel de Carrie în «Sex and the city», când scria ea materialele ei pe diferite teme. Da, mi se pare foarte cool, mă face să mă simt bine. Îmi place să o iau cu mine, e foarte ușoară, încape în orice geantă”, spune Adela.

În plus, MatePad Pro 12" este dotată cu un ecran flexibil Ultra-Clear PaperMatte OLED de 12 inci, cu rezoluție 3K, ce îmbină înalta calitate a imaginilor și confortul vizual. Display-ul a fost realizat printr-un proces de gravare la nivel nano de precizie ridicată, ceea ce asigură reducerea reflexiilor și păstrarea clarității imaginilor inclusiv în medii luminate intens.

„Sincer, eu nu știu cum lucrurile au stat diferit până acum, pentru că aproape peste tot pe unde merg bate soarele, e lumină multă și nu am frustrarea că nu văd bine, că nu se înțelege conținutul cum trebuie. Deci este grozav că ecranul este așa”, subliniază Adela Popescu.

Performanțele ecranului noii tablete HUAWEI în ceea ce privește confortul vizual sunt recunoscute internațional, acesta deținând atât certificarea TÜV Rheinland Full Care Display 5.0, cât și certificarea SGS Low Visual Fatigue Premium Performance A+ 3.0.

„În ceea ce fac eu, și nu numai, este foarte utilă”

Cu o ramă ultra-subțire de 3,55 mm și un raport ecran-corp de 93%, MatePad Pro 12" oferă un spațiu generos de lucru, un aspect important pentru Adela Popescu, mai ales atunci când vine vorba despre activitățile creative.

„Eu sunt un om care face foarte mult content pentru că chiar îmi face plăcere. Postez constant și trebuie să văd pozele la rezoluție bună. Când mă uit la un filmuleț, altfel îl văd pe un ecran mai mare sau, când primesc materiale, altfel le aprob când văd exact toate greșelile, cum se vede totul în imagini. În ceea ce fac eu, și nu numai, este foarte utilă”, explică Adela.

„Tot timpul ideile bune vin spontan, când vezi o imagine sau ești într-o discuție. Mie mi se întâmplă să trebuiască să scriu ceva și, pur și simplu, îmi vine începutul frazei și știu exact cum trebuie să scriu textul. Și atunci am scos tableta și mi-am notat conținutul”, adaugă actrița, care poate fi urmărită în serialul „Fără urmă”, de pe Pro TV.

HUAWEI Notes „mi-a adus claritate în program”

De altfel, pentru ea, HUAWEI MatePad Pro 12" este utilă inclusiv în procesul de pregătire a unui rol: „De exemplu, pentru serial, am primit referințe de filme pe care a trebuit să le urmăresc ca să-mi pregătesc personajul și a trebuit să descarc mai multe materiale pentru a mă informa. Ecranul telefonului, real, nu ne poate satisface toate nevoile. Așa că această tabletă îmi place foarte mult pentru că este la fel de ușoară ca un telefon, o țin cu două degete, pur și simplu, și pot să o iau cu mine peste tot și îmi oferă toată susținerea de care am nevoie”.

Asta pentru că tableta asigură o productivitate la nivel de PC, datorită accesoriilor și funcțiilor smart cu care este echipată. Aplicația HUAWEI Notes, de exemplu, permite luarea de notițe într-un mod extrem de eficient pentru că pune la dispoziție funcții precum Resource Center, Magic Memos, șabloane, coperți și stickere, pentru organizarea cât mai bună a ideilor.

„Îmi oferă foarte multe opțiuni de a specifica exact ceea ce îmi doresc de la o activitate, când se întâmplă, unde, cu cine. Adică nu mai este suficient să scrii doar «întâlnire film» sau «ședință cu părinții», sunt multe lucruri pe care le poți completa astfel încât să-ți fie foarte clar ce ai de făcut în zilele respective. Și, slavă Domnului, am avut de organizat. Toată perioada asta a fost destul de aglomerată, dar am avut această susținere, mi-a adus claritate în program”, precizează Adela Popescu, adăugând că, dintre toate funcțiile tabletei, simte că HUAWEI Notes o ajută cel mai mult în activitățile ei zilnice.

Experiența de lucru la nivel de PC este asigurată și de stylus-ul M-Pencil Pro și tastatura HUAWEI Glide, care include un slot special creat pentru încărcarea pen-ului.

Adela Popescu are niște exemple clare de situații în care M-Pencil Pro i-a fost de ajutor când a vrut să-și pună în practică ideile rapid și eficient: „Sunt o persoană căreia îi place să ofere surprize și surprizele trebuie să fie creative. Pot să fac o fotografie și să completez ceva drăguț pe ea sau ceva amuzant și să i-o trimit lui Radu. Sau, de exemplu, primesc un model de costum și pot să desenez cu M-Pencil Pro ce nu mi se pare în regulă: vreau să fie mânecile mai scurte sau mai lungi, vreau să fie fusta mai cloș, mai în formă de A, vreau decolteul mai adânc. Fac toate modificările acelea pe fotografie și le trimit mai departe”.

Adela a integrat tableta și în activități care au legătură cu copiii ei: „Când suntem în deplasări, copiii primesc de foarte multe ori temele pe tabletă. Acolo am contact și cu învățătoarea lor și cu educatoarea și vedem ce trebuie făcut”.

HUAWEI MatePad Pro 12" include și aplicația GoPaint, care oferă o gamă largă de instrumente creative profesionale pentru desen, pictură, ilustrație sau alte forme de artă vizuală. Iar tehnologia Cross-OS Interconnection, alături de aplicația Petal Interconnect, permite transferul de fișiere între dispozitive compatibile HUAWEI și Apple.

Tableta este dotată și cu tehnologia HUAWEI Sound, cu un sistem crossover cu patru difuzoare și o unitate de bas cu patru drivere, care creează un sunet bogat și clar.

„Autonomia este foarte mare și mă ajută mult”

În ceea ce privește autonomia, MatePad Pro 12" combină o baterie puternică de 9.760 mAh, care susține până la 13,7 ore de redare video locală, cu tehnologia Reverse SuperCharge de 40 W, care poate reprezenta o sursă suplimentară de energie pentru alte dispozitive, în caz de nevoie.

În acest context, Adela Popescu precizează că se poate baza pe noua tabletă HUAWEI inclusiv în zilele în care nu are încărcătorul la îndemână.

„Când plec de acasă, pe lângă alte lucruri pe care trebuie să le iau, pur și simplu, uit să iau încărcătorul tabletei la mine, dar nu am avut până acum niciun fel de probleme, pentru că autonomia este foarte mare și mă ajută mult”, spune Adela.

Descoperă beneficiile pe care le aduce MatePad Pro 12" la achiziția din HUAWEI Store

MatePad Pro 12" poate fi achiziționată din magazinul online HUAWEI Store și din rețeaua partenerilor autorizați, la prețul de 6499 lei pentru Matepad Pro 12.2 12+512GB, varianta Blue, împreună cu tastatura Glide, și de 5499 lei pentru Matepad Pro 12.2 12+256GB, alături de o husă. La achiziția tabletei în perioadă promoțională care se desfășoară până la data de 4 noiembrie, beneficiezi și de un voucher în valoare de 500 de lei, un M-Pencil Pro cadou, încărcătorul Supercharger 66W la prețul de 9,9 lei, 10 ori puncte HUAWEI și doi ani de acces la pachetul HUAWEI Care Plan, care poate fi consultat în detaliu pe pagina de produs.