(P) Adela Popescu a testat noul HUAWEI WATCH 6: „Pare că a fost făcut ca să îți ușureze toată viața”

În astfel de perioade, și nu numai, Adela Popescu apelează la ajutorul noului HUAWEI WATCH 6, un ceas care pune accent pe grija pentru sănătate și mișcare și aduce mai multă eficiență când vine vorba despre responsabilitățile zilnice, de familie sau profesionale.

Adela poartă un WATCH 6 Gold de 42 mm, care face parte din seria WATCH 6, alături de modelul standard de 46 mm și WATCH 6 Pro de 46 mm și 43 mm. Întreaga serie este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store.

„Mă ajută foarte mult în perioadele aglomerate”

Cu un film recent lansat în cinematografe – „3 zile în septembrie”, filmări în desfășurare pentru serialul „Fără urmă” de la Pro Tv și responsabilități de familie, Adela Popescu spune că WATCH 6 îi aduce un plus de organizare în acest program extrem de încărcat.

„Mă ajută foarte mult pentru că, tocmai în perioadele aglomerate, când e haos mult în jur, ai nevoie de ceva care să îți organizeze puțin lucrurile care sunt importante, cum ar fi somnul sau mișcarea, să înțelegi un pic ce anume te-a consumat, de ce te-ai emoționat, de ce nu ai dormit bine, dacă ai reușit să te miști suficient. E nevoie de ceva constant în viața ta atunci când simți că lucrurile o iau razna”, spune actrița.

Una dintre funcțiile prin care WATCH 6 monitorizează sănătatea utilizatorilor este Health Glance, care face o evaluare cuprinzătoare a potențialelor riscuri, urmărind patru direcții: sănătatea cardiovasculară, cea endocrină, cea respiratorie, precum și starea generală. În total, 11 parametri sunt monitorizați, ceea ce oferă o imagine de ansamblu, rapidă și detaliată asupra organismului.

Pentru Adela Popescu, Health Glance este o funcție utilă tocmai pentru că vine cu informații care o fac să înțeleagă dacă doar are o zi mai dificilă sau există motive reale de preocupare.

„Nu trebuie să devenim sclavii acestui control permanent, pentru că poți să te simți bine sau poți să te simți rău din foarte multe motive adunate. Dar această funcție este bună pentru că îți elimină motivele care pot fi serioase. Și atunci tu poți să zici, «ok, deci este anxietate, nu am dormit bine. Inima bate bine, atunci înseamnă că sunt doar îngrijorată, nu este altceva»”, spune Adela Popescu.

De altfel, ea povestește că a trecut recent printr-o situație în care informațiile primite de la WATCH 6 au făcut-o să se liniștească într-o zi în care nu s-a simțit bine.

„Aveam o zi în care simțeam că ceva se întâmplă cu mine, nu știam ce, dacă e un atac de panică, dacă sunt obosită. Aveam o stare proastă, pur și simplu. Când m-am uitat pe ceas am văzut că nu am dormit bine, că am pulsul mare, mi-am dat seama că trebuie să beau niște apă, adică mi-a făcut lumină și m-a făcut să nu mai fiu panicată”, a explicat actrița.

Monitorizarea indicatorilor fizici este completată și de funcția Health Insights care vine cu opțiuni precum Morning Briefing și Readiness. Acestea transmit, în fiecare dimineață, un scurt rezumat despre starea de sănătate și condiția fizică, precum și o evaluare a nivelului de pregătire pentru ziua care tocmai începe. Totul, în funcție de informațiile despre activitățile din ziua anterioară.

Tot pe ideea de stil de viață sănătos, susținut cu date științifice, se bazează și funcția Healthy Living, care pune acum un accent mai mare pe alimentație, alături de somn, antrenamente și partea emoțională.

HUAWEI WATCH 6 este echipat cu tehnologia Multi-Sensing X-TAP, sensibilitatea la presiune a senzorului tactil fiind îmbunătățită cu 100% față de generația anterioară. Astfel, ceasul poate capta mai eficient semnalele fiziologice, asigurând o înregistrare mai precisă a datelor.



