(P) Adela Popescu a testat noul HUAWEI WATCH 6: „Pare că a fost făcut ca să îți ușureze toată viața”

În astfel de perioade, și nu numai, Adela Popescu apelează la ajutorul noului HUAWEI WATCH 6, un ceas care pune accent pe grija pentru sănătate și mișcare și aduce mai multă eficiență când vine vorba despre responsabilitățile zilnice, de familie sau profesionale.
Adela poartă un WATCH 6 Gold de 42 mm, care face parte din seria WATCH 6, alături de modelul standard de 46 mm și WATCH 6 Pro de 46 mm și 43 mm. Întreaga serie este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store.
„Mă ajută foarte mult în perioadele aglomerate”
Cu un film recent lansat în cinematografe – „3 zile în septembrie”, filmări în desfășurare pentru serialul „Fără urmă” de la Pro Tv și responsabilități de familie, Adela Popescu spune că WATCH 6 îi aduce un plus de organizare în acest program extrem de încărcat.
„Mă ajută foarte mult pentru că, tocmai în perioadele aglomerate, când e haos mult în jur, ai nevoie de ceva care să îți organizeze puțin lucrurile care sunt importante, cum ar fi somnul sau mișcarea, să înțelegi un pic ce anume te-a consumat, de ce te-ai emoționat, de ce nu ai dormit bine, dacă ai reușit să te miști suficient. E nevoie de ceva constant în viața ta atunci când simți că lucrurile o iau razna”, spune actrița.
Una dintre funcțiile prin care WATCH 6 monitorizează sănătatea utilizatorilor este Health Glance, care face o evaluare cuprinzătoare a potențialelor riscuri, urmărind patru direcții: sănătatea cardiovasculară, cea endocrină, cea respiratorie, precum și starea generală. În total, 11 parametri sunt monitorizați, ceea ce oferă o imagine de ansamblu, rapidă și detaliată asupra organismului.
Pentru Adela Popescu, Health Glance este o funcție utilă tocmai pentru că vine cu informații care o fac să înțeleagă dacă doar are o zi mai dificilă sau există motive reale de preocupare.
„Nu trebuie să devenim sclavii acestui control permanent, pentru că poți să te simți bine sau poți să te simți rău din foarte multe motive adunate. Dar această funcție este bună pentru că îți elimină motivele care pot fi serioase. Și atunci tu poți să zici, «ok, deci este anxietate, nu am dormit bine. Inima bate bine, atunci înseamnă că sunt doar îngrijorată, nu este altceva»”, spune Adela Popescu.
De altfel, ea povestește că a trecut recent printr-o situație în care informațiile primite de la WATCH 6 au făcut-o să se liniștească într-o zi în care nu s-a simțit bine.
„Aveam o zi în care simțeam că ceva se întâmplă cu mine, nu știam ce, dacă e un atac de panică, dacă sunt obosită. Aveam o stare proastă, pur și simplu. Când m-am uitat pe ceas am văzut că nu am dormit bine, că am pulsul mare, mi-am dat seama că trebuie să beau niște apă, adică mi-a făcut lumină și m-a făcut să nu mai fiu panicată”, a explicat actrița.
Monitorizarea indicatorilor fizici este completată și de funcția Health Insights care vine cu opțiuni precum Morning Briefing și Readiness. Acestea transmit, în fiecare dimineață, un scurt rezumat despre starea de sănătate și condiția fizică, precum și o evaluare a nivelului de pregătire pentru ziua care tocmai începe. Totul, în funcție de informațiile despre activitățile din ziua anterioară.
Tot pe ideea de stil de viață sănătos, susținut cu date științifice, se bazează și funcția Healthy Living, care pune acum un accent mai mare pe alimentație, alături de somn, antrenamente și partea emoțională.
HUAWEI WATCH 6 este echipat cu tehnologia Multi-Sensing X-TAP, sensibilitatea la presiune a senzorului tactil fiind îmbunătățită cu 100% față de generația anterioară. Astfel, ceasul poate capta mai eficient semnalele fiziologice, asigurând o înregistrare mai precisă a datelor.
„Când cineva chiar are nevoie de tine, te poate contacta și poți vedea pe ceas. Altfel, ai toată atenția pe cei dragi”
Mamă a trei băieți, Adela Popescu pune mare preț pe timpul petrecut alături de familie, iar WATCH 6 vine cu un avantaj important în acest sens. Este vorba despre tehnologia eSIM care permite preluarea apelurilor telefonice direct de pe ceas, fără a fi necesar în permanență smartphone-ul.
„În perioada asta în care, pur și simplu, pare că avem telefonul lipit de mână și nu-l mai folosim doar pentru apeluri, ci tot timpul ne fură privirea și atenția de la cei dragi fie rețelele sociale, fie WhatsApp-ul, lucruri care sunt absolut inutile, această funcție mi se pare salvatoare. Pentru că, într-adevăr, atunci când cineva chiar are nevoie de tine sau este un apel urgent, te poate contacta și poți vedea pe ceas. Altfel, ai toată atenția pe cei dragi ție, atenție de care ei au atâta nevoie”, consideră Adela Popescu.
În plus, smartwatch-ul asigură conexiunea continuă cu persoanele apropiate prin funcția Safety Check, care permite ca o listă de contacte desemnate să aibă acces în timp real la date despre locație sau starea de sănătate a utilizatorului.
„Este o funcție extrem, extrem de utilă, mai ales că eu și Radu (soțul ei – n.r.) share-uim în general toate lucrurile acestea. Îmi place să știu că se simte bine, vreau să știu unde este. Și el la fel, când e vorba despre mine. Poate că uneori tu nu conștientizezi ce ți se întâmplă și celălalt primește niște notificări și își dă seama că ceva nu e în regulă, te contactează și poate să te ajute”, precizează actrița.
În materie de accesibilitate, ceasul poate fi controlat printr-o serie de gesturi simple, o soluție foarte practică în momentele în care utilizatorul are ambele mâini ocupate.
„La început mi s-a părut distractiv să dau din mână și să se activeze (funcțiile ceasului – n.r.). Acum îmi e util, mi-a intrat în reflex și e chiar foarte simplu. Adică pare că a fost făcut ca să îți ușureze toată viața”, menționează Adela.
De asemenea, smartwatch-ul suportă plățile contactless prin serviciul Curve Pay și este compatibil cu dispozitivele iOS și Android.
Funcții avansate de monitorizare, dedicate sporturilor
În același timp, WATCH 6 oferă gama completă de funcții de monitorizare a activităților fizice ale seriei WATCH GT 7. Este vorba despre peste 100 de moduri dedicate sportului, dintre care 20 de nivel profesionist, precum schiul, ciclismul și golful. De la rutina zilnică de fitness până la activități extrem de solicitante, fiecare mod este optimizat pentru a înregistra indicatorii cei mai relevanți, oferind date precise și recomandări personalizate.
Când vine vorba despre sport, Adela Popescu urmărește cel mai adesea ritmul pulsului, caloriile arse și alți indicatori care au legătură cu sănătatea inimii. De asemenea, este interesată să încerce funcția de urmărire a traseului în cazul drumețiilor, pe care spune că o va testa în următoarea vacanță a copiilor ei.
„Este versatil și foarte ușor”
HUAWEI WATCH 6 are un profil elegant și ușor, care îmbină rafinamentul și confortul. WATCH 6 42 mm, modelul purtat de Adela, este disponibil în variantele White și Gold și este cel mai ușor ceas din istoria seriei, având o grosime de doar 10,2 mm și o greutate de 38 g.
„Îmi place că este versatil și că îl pot integra în foarte multe ținute din foarte multe momente ale zilei. Și îmi place, pur și simplu, cum se simte la atingere. Nici nu îl simți pe mână, e foarte ușor”, mai spune Adela Popescu despre ceasul ei WATCH 6.
„Am fost de părere că, întotdeauna, de la ultimele noutăți din tehnologie trebuie să-ți iei ce ai nevoie și eu exact asta fac. Încerc să nu devin dependentă de nimic, nici măcar de telefon, nici măcar de smartwatch, dar îmi iau lucrurile de care am nevoie pentru a-mi face viața mai ușoară și mai frumoasă”, adaugă actrița.
Seria WATCH 6 propune o abordare smart și în ceea ce privește autonomia bateriei. Un sistem de alimentare cu două moduri permite comutarea în doar trei secunde între modul standard și cel de economisire a bateriei. În funcție de gradul de utilizare, modelele de 42 și 43 mm au o autonomie de două, până la șapte zile, iar pentru modelul de 46 mm, autonomia bateriei este de trei, până la 11 zile.
Beneficii în HUAWEI Store la achiziția WATCH 6
Seria HUAWEI WATCH 6 este disponibilă în România începând din 1 octombrie, la prețul de 3399 lei pentru modelul WATCH 6 Pro, de 2399 lei pentru WATCH 6 46 mm și de 2299 lei pentru varianta de 42 mm. Ceasurile pot fi achiziționate din magazinul online HUAWEI Store și din rețeaua partenerilor autorizați. În perioada promoțională care se desfășoară până pe 4 noiembrie, achiziția unui WATCH 6 aduce un voucher cadou în valoare de 300 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, precum și acces la serviciile din pachetul HUAWEI Care Plan, care pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs.
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