Timpul de așteptare pentru a ajunge la racla cu sfintele moaște a depășit, în anumite momente ale zilei, 16 ore. Autoritățile estimează că numărul total al pelerinilor din acest an va trece de 200.000.

Sfânta Liturghie în ziua de hram a dus speranță și liniște în sufletele credincioșilor.

Rândul către raclă a depășit 5 kilometri.

Oamenii spun că această zi specială le aduce liniște, bucurie și multă speranță în suflete. Se simt fericiți după ce s-au închinat la moaștele Cuvioasei și speră ca rugăciunile lor să îi întărească pe cei suferinzi, de acasă.

După slujbă, oamenii au fost la masa pelerinilor, unde s-au împărțit peste 60 de mii de sarmale. În tot acest timp, la rândul către racla cu moaștele Sfintei sunt 18 mii de pelerini, iar timpul de așteptare este de 15 ore.

Până acum, peste 1.100 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. 54 au fost transportați la spital.