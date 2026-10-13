Ulterior, Niculescu a declarat că opțiunile politice pe care le-a invocat în ziua anterioară ”rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic”.

„În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat”, a mai afirmat premierul desemnat, care are termen până joi, 15 octombrie, pentru a depune în Parlament lista miniștrilor.

Întrebat de jurnalistul PRO TV Constantin Toma dacă poate da câteva exemple de nume ”tehnocrate” care ar putea forma un guvern, în afară de cel al lui Alexandru Nazare, Niculescu a declarat că are o listă pe care o poate prezenta ”chiar mâine”.

Constantin Toma, PRO TV: În cazul unui guvern hibrid, care să fie format din PSD și nume tehnocrate, ne puteți da câteva exemple de nume tehnocrate? Mă gândesc la Alexandru Nazare, care a tot fost vehiculat și în guvernele anterioare, însă aveți și alte nume sigure?

Luca Niculescu, premier desemnat: „Am spus că pentru un guvern tehnocrat am o listă pe care o putem prezenta chiar mâine, chiar astăzi, dar încă discuțiile sunt în curs. Despre Alexandru Nazare m-am mai exprimat pozitiv, n-o să o mai fac încă o dată, pentru că am spus deja toate calitățile pe care cred că le are, dar evident, sunt oameni competenți care ar putea face parte dintr-un Guvern tehnocrat. Orice nume v-aș spune acum, ar da naștere la noi și noi discuții”.

Luca Niculescu, despre partidul AUR: „A spus că nu are deschidere acum să voteze un guvern”

Pe de altă parte, întrebat de un alt jurnalist dacă ia în calcul posibilitatea de a negocia cu reprezentanții partidului AUR pentru susținerea guvernului său, Luca Niculescu a amintit faptul că această formațiune politică a anunțat, deja, că dorește organizarea de alegeri anticipate, și nu învestirea unui guvern.

De altfel, AUR a transmis că nu va participa la votul de învestire a Guvernului Niculescu.

Jurnalist: Luați în calcul să discutați cu cei de la AUR? Sau de la alte partide, SOS, POT și așa mai departe?

Luca Niculescu, premier desemnat: „Am discutat cu partide care și-au arătat deschiderea de a vota un astfel de guvern sau de a vota un guvern fie că este politic, tehnic sau mixt. Partidul despre care vorbiți dumneavoastră a spus că nu are deschidere acum să voteze un guvern. Asta nu înseamnă că, odată ce voi fi învestit în funcție, nu voi veni în Parlament și nu le voi cere miniștrilor să vină în Parlament, să stea de vorbă, conform responsabilităților instituționale, cu reprezentanții Parlamentului, pentru că ei sunt reprezentanții poporului. Deci va fi un fel de deschidere foarte firească, aș spune, față de această instituție extrem de reprezentativă pentru democrație, care este Parlamentul.”

De altfel, președintele AUR, George Simion, a transmis în urmă cu mai multe zile că formațiunea pe care o conduce nu va susține în Parlament viitorul Guvern Niculescu și chiar a lansat un atac la adresa premierului desemnat.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis George Simion.