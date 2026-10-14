Cum a prevenit ANI conflicte de interese în contracte publice de 2,3 miliarde lei. Cazul căsătoriei neprevăzute

Prevent 2.0 a identificat astfel, în perioada iunie – septembrie 2026, incidente de integritate cu o valoare estimată de peste 2,3 miliarde lei.

„În urma verificării ex-ante a procedurilor de achiziții publice, Sistemul Prevent 2.0 și-a demonstrat din nou eficiența în protejarea banilor publici. Să investighezi faptele și să recuperezi prejudiciile deja produse implică mult mai multe resurse umane, tehnice și financiare decât să previi producerea acestora”, a transmis ANI, care spune că „și-a luat angajamentul clar de a interveni acolo unde „conflictul de interese se tranzacționează”.

Sistemul Prevent 2.0 a prevenit în perioada iunie-septembrie conflicte de interese în contracte publice de peste 2,3 miliarde de lei, a anunțat miercuri ANI. Agenția oferă și cazuri concrete, în care achiziții publice ar fi fost viciate, de exemplu, fie de o căsătorie neprevăzută, apărută în timpul procedurii, fie de tatăl vitreg al unui factor decident.

Algoritmii avansați ai Sistemului Prevent 2.0 au detectat noi riscuri majore de integritate în achizițiile publice, identificând mai multe cazuri/situații de conflict de interese potențial între factorii decidenți din cadrul autorităților contractante și companiile participante la licitații (sau acționarii acestora), informează Agenția Națională de Integritate (ANI).

Cazul căsătoriei neprevăzute

Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului, agenția prezintă 5 cazuri particulare, „evaluate din perspectiva valorii economice a acordurilor și a ingeniozității procedurale demonstrate de entitățile implicate:

Incidentul 1 – Valoare estimată peste 1.600.000.000 RON

Într-o procedură de achiziție de peste 1,6 miliarde de lei derulată de către o autoritate publică locală, Prevent 2.0 semnalează un potențial conflict de interese, identificând faptul că un factor de decizie din cadrul autorității contractante deține concomitent și calitatea de membru în consiliul de administrație al unuia dintre ofertanții înscriși în procedură. În urma avertismentului emis, autoritatea contractantă specifică faptul că la data emiterii persoana pentru care a fost emis avertismentul nu mai este administrator în cadrul ofertantului. Agenția monitorizează procedura în continuare.

Incidentul 2 – căsătorie neprevăzută, apărută pe durata procedurii de achiziție publică

Într-o procedură de achiziție publică cu o valoare estimată de aproape 6 milioane de lei, finanțată din fonduri bugetare, desfășurată la nivelul unei unități administrativ teritoriale locale, sistemul a detectat o legătură directă între un factor decident și un ofertant.

Mai exact, proaspătul soț al decidentului era administrator la o societate membră a asocierii înscrise la procedură de achiziție publică.

• Măsură adoptată: Ca urmare a emiterii avertismentului de integritate, Comisia de evaluare a exclus asocierea din procedură și a respins oferta. Ulterior, procedura a fost anulată”.

Alte cazuri au vizat un tată vitreg al factorului decident într-o licitație, dar și o relație cu soacra ori cu fiica vitregă.

„Incidentul 3 - Tată vitreg al factorului decizional

În cadrul procedurii de achiziție publică, lansată de o companie națională, având ca obiect un contract de lucrări cu o valoare estimată de aproximativ 110 milioane de Lei, au fost identificate posibile legături între un factor decizional care era și membru al comisiei de evaluare și operatorul economic membru al unei asocieri ofertante.

Mai exact, părintele vitreg al unui factor decizional și membru al comisiei de evaluare, era asociat și administrator în cadrul societății, ofertant în procedura de achiziție publică. Factorul decizional / membrul comisiei de evaluare (FD/MCE) a fost imediat inactivat și înlocuit cu un supleant, motiv pentu care Agenția monitorizează procedura în continuare.

Incidentul 4 – Membru al comisiei de evaluare aflat în relație cu socrul/soacra și fiul/fiica vitregă ofertant în procedura de achiziție

Într-o procedură de achiziție publică finanțată din fonduri europene, cu o valoare de aproximativ 30 milioane lei, organizată de o autoritate locală, s-a identificat un potențial conflict de interese între un membru al comisiei de evaluare și administratorul firmei participante.

Mai exact, un membru al comisiei de evaluare era în relație de afinitate de gradul I cu o persoană (socru/soacră) care, la rândul ei, are ca afin de gradul I (fiu vitreg/fiică vitregă) administrator al societății ofertante. În urma avertismentului de integritate emis, membrul comisiei a fost înlocuit de urgență cu un membru supleant.

Incidentul 5 – Membru al comisiei de evaluare în relație cu fiul/fiica prin participare la procedură printr-o societate care deține o altă societate

Într-o procedură de achiziție publică de servicii, organizată de filiala unei autorități publice centrale și finanțată din fonduri europene, cu o valoare de aproximativ 0,4 milioane lei, PREVENT 2.0 a descoperit o legătură de tip „firmă în firmă” prin intermediul copiilor.

Mai exact, copilul unui membru al comisiei de evaluare era acționar la o societate (SRL 1), care la rândul ei deținea calitatea de acționar la societatea ofertantă (SRL 2) înscrisă la licitație. Deși a fost emisă notificarea de relații, verificarea formularului de integritate arată că nu au fost luate încă toate măsurile necesare, motiv pentru care Agenția monitorizează procedura în continuare”.

„Reiterăm că sistemul Prevent 2.0 este pilonul principal al schimbării de paradigmă de la nivelul Agenției Naționale de Integritate care pune accent pe anticipare, nu pe reacție.

Noul obiectiv strategic este simplu și ferm:

- Nu constatăm - ci ANTICIPĂM

- Nu reacționăm - ci PREVENIM

- Nu asistăm pasiv - ci ACTIV”, arată ANI, în încheiere.