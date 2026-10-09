(P) Studiu Raiffeisen Bank: 1 din 2 antreprenori români estimează creșterea cifrei de afaceri în 2027

Concluziile au fost discutate la Oradea, în cadrul conferinței „Be Inspired. Make it Happen!”, organizată de Asociația B-Leader, powered by Raiffeisen Bank.

Instabilitatea fiscală și legislativă, principala îngrijorare a antreprenorilor

Studiul arată că 44% dintre antreprenori sunt preocupați de instabilitatea fiscală și legislativă, iar 40% indică majorarea taxelor. Scăderea consumului și a cererii (34%) și creșterea costurilor operaționale (25%) se numără, de asemenea, printre riscurile identificate.

Pentru următorii doi-trei ani, companiile vizează atragerea de noi clienți (46%), creșterea productivității (35%) și lansarea de produse și servicii noi (32%). În ceea ce privește investițiile planificate pentru 2027, 36% dintre respondenți menționează echipamentele și capacitățile de producție, 28% marketingul și vânzările, iar 20% inteligența artificială și automatizarea.

Digitalizarea și inteligența artificială câștigă teren: 32% dintre companii au procese-cheie digitalizate și integrate, iar 23% utilizează deja soluții de inteligență artificială. Totodată, sustenabilitatea este importantă sau foarte importantă pentru 72% dintre antreprenorii chestionați.