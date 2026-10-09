(P) Studiu Raiffeisen Bank: 1 din 2 antreprenori români estimează creșterea cifrei de afaceri în 2027

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Unul din doi antreprenori români estimează că cifra de afaceri a companiei va crește în 2027, iar 30% anticipează o profitabilitate mai mare, potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank România pe un eșantion de 300 de antreprenori. 

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Concluziile au fost discutate la Oradea, în cadrul conferinței „Be Inspired. Make it Happen!”, organizată de Asociația B-Leader, powered by Raiffeisen Bank.

Instabilitatea fiscală și legislativă, principala îngrijorare a antreprenorilor

Studiul arată că 44% dintre antreprenori sunt preocupați de instabilitatea fiscală și legislativă, iar 40% indică majorarea taxelor. Scăderea consumului și a cererii (34%) și creșterea costurilor operaționale (25%) se numără, de asemenea, printre riscurile identificate.

Pentru următorii doi-trei ani, companiile vizează atragerea de noi clienți (46%), creșterea productivității (35%) și lansarea de produse și servicii noi (32%). În ceea ce privește investițiile planificate pentru 2027, 36% dintre respondenți menționează echipamentele și capacitățile de producție, 28% marketingul și vânzările, iar 20% inteligența artificială și automatizarea.

Digitalizarea și inteligența artificială câștigă teren: 32% dintre companii au procese-cheie digitalizate și integrate, iar 23% utilizează deja soluții de inteligență artificială. Totodată, sustenabilitatea este importantă sau foarte importantă pentru 72% dintre antreprenorii chestionați.

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Conferințele „Be Inspired. Make it Happen!” continuă la Brașov și Cluj

Pornind de la concluziile studiului și de la nevoile mediului de afaceri, Raiffeisen Bank România și Asociația B-Leader continuă seria conferințelor regionale „Be Inspired. Make it Happen!”, dedicate dezvoltării afacerilor locale.

Prima ediție din acest an a avut loc la Oradea, pe 8 octombrie, și a reunit peste 350 de antreprenori și lideri de business. Evenimentul, moderat de Andreea Esca, a adus în discuție teme precum economia, investițiile, creșterea strategică, transformarea digitală, inteligența artificială și leadershipul.

„România are o comunitate antreprenorială care, chiar și în perioade complicate, nu renunță la creștere. Antreprenorii continuă să investească, să inoveze și să caute noi oportunități, inclusiv pe piețele internaționale. Prin «Be Inspired. Make it Happen!» vrem să construim un spațiu al conversațiilor relevante și al ideilor care merg mai departe de sala de conferință și se transformă în decizii, proiecte și rezultate”, a declarat Cristian Sporiș, Vicepreședinte, Divizia Corporate și Investment Banking, Raiffeisen Bank România.

Seria de conferințe va continua la Brașov, pe 5 noiembrie, și la Cluj, pe 9 decembrie.

Etichete: advertorial,

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