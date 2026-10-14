Mac Haycock plătește aproximativ 667 de euro pe lună pentru o casă cu trei dormitoare, iar cumpărăturile alimentare săptămânale îl costă în jur de 43 de euro. Între timp, și-a deschis propriul bar în Pattaya și afirmă că obține venituri mai mari decât în țara natală, scrie Daily Mail.

Cât îl costă viața în Thailanda

Mac Haycock a ajuns în Asia de Sud-Est în urmă cu trei ani, după ce a călătorit prin America, Australia și Europa. Inițial, intenționa să petreacă doar câteva luni în regiune, timp în care să realizeze videoclipuri pentru YouTube și să lucreze în baruri. Experiența l-a convins însă să rămână în Thailanda.

În prezent, britanicul locuiește în apropierea centrului orașului Pattaya, împreună cu iubita sa și cele două pisici. Are o mașină, o motocicletă și propria afacere, iar cheltuielile sale sunt, potrivit declarațiilor sale, considerabil mai mici decât cele pe care le-ar avea în Marea Britanie.

Chiria pentru casa cu trei dormitoare este de aproximativ 580 de lire sterline pe lună (667 de euro). Facturile la apă și electricitate se ridică la circa 25 de lire (29 de euro) lunar, în timp ce cumpărăturile alimentare săptămânale costă aproximativ 37,50 de lire (43 de euro). Pentru mâncare, Mac estimează un buget lunar de 150 de lire (173 de euro).

„Diferența este uriașă”, a declarat britanicul, originar din Wolverhampton.

De ce spune că banii îi ajung mai mult

Mac consideră că traiul în Regatul Unit a devenit tot mai costisitor, în special din cauza cheltuielilor care se adună lunar. Acesta amintește asigurarea auto, taxele pentru mașină, inspecțiile tehnice, abonamentele de telefonie și internetul, dar și alte facturi care îi afectează bugetul.

Un exemplu oferit de britanic este cel al serviciilor de telefonie mobilă. Potrivit acestuia, un abonament care include un telefon nou și suficiente date mobile poate costa aproximativ 100 de lire pe lună în Marea Britanie (115 euro). În Thailanda, un serviciu comparabil ar ajunge la circa 20 de lire (23 de euro).

Diferențele sunt importante și în cazul locuințelor. Mac estimează că o casă similară, situată aproape de centrul unui oraș mare din Regatul Unit, l-ar costa de peste trei ori mai mult doar în ceea ce privește chiria. Dacă ar adăuga și facturile, cheltuielile totale ar putea ajunge la de patru ori nivelul celor din Thailanda.

„Pur și simplu, aici primești mult mai mult pentru banii tăi”, a explicat el.

Și-a deschis propriul bar în Pattaya

Pe lângă activitatea online, Mac și-a dezvoltat propria afacere în Thailanda, deschizând un bar în Pattaya. El spune că veniturile obținute îi permit să ducă un stil de viață pe care l-ar fi considerat dificil de realizat în țara natală.

Rutina sa zilnică s-a schimbat considerabil. În locul programului obișnuit de lucru, britanicul își organizează timpul în funcție de filmările pentru YouTube și de activitățile afacerii. Se plimbă prin oraș, vizitează plaja și localurile, intervievează oameni despre viața de noapte și discută cu persoane interesate să se mute în Thailanda.

Seara, merge adesea la propriul bar, unde socializează cu turiștii și clienții, înainte de a reveni acasă.

Mac spune că libertatea și oportunitățile sunt principalele motive pentru care nu intenționează să se întoarcă definitiv în Anglia.

Sfatul său pentru cei care vor să plece din țară

Deși este mulțumit de alegerea făcută, britanicul îi avertizează pe cei care vor să-i urmeze exemplul să nu se mute în Thailanda fără o sursă sigură de venit.

El recomandă găsirea unui loc de muncă la distanță înainte de plecare, ideal unul plătit la nivelul salariilor din Marea Britanie sau al pieței internaționale. În opinia sa, concurența pentru locurile de muncă disponibile în Thailanda este ridicată, iar găsirea unui serviciu după sosire poate fi dificilă.

„Nu aș recomanda nimănui să vină aici cu planul de a-și găsi un loc de muncă după ce ajunge”, a avertizat Mac.

Britanicul intenționează să continue să călătorească prin Thailanda și în alte țări alături de iubita sa, documentându-și experiențele în videoclipuri. Deocamdată, spune că nu ia în calcul întoarcerea în Regatul Unit decât dacă situația se schimbă semnificativ.