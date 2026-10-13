Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul șef al statului afirmă că o primă variantă, pentru a avea un guvern ”cu o oarecare stabilitate”, ar fi un Executiv de uniune naţională, format din toate partidele care au participat la alegeri.

Al doilea scenariu politic identificat de Traian Băsescu este organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Mesajul complet al lui Traian Băsescu:

„Doar o părere!

Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate:

1.Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri;

2.Guvern format în urma alegerilor anticipate.

Soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de lista lungă a urgenţelor guvernării.

Ne place sau nu, asta e!”.