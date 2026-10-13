Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul șef al statului afirmă că o primă variantă, pentru a avea un guvern ”cu o oarecare stabilitate”, ar fi un Executiv de uniune naţională, format din toate partidele care au participat la alegeri.
Al doilea scenariu politic identificat de Traian Băsescu este organizarea de alegeri parlamentare anticipate.
Mesajul complet al lui Traian Băsescu:
„Doar o părere!
Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate:
1.Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri;
2.Guvern format în urma alegerilor anticipate.
Soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de lista lungă a urgenţelor guvernării.
Ne place sau nu, asta e!”.
Blocaj politic: PSD nu vrea fără PNL, iar PNL nu vrea cu PSD
În prezent, social-democrații au anunțat că nu renunță la condițiile puse pentru susținerea viitorului guvern și, paradoxal, după ce au contribuit la căderea cabinetului Bolojan, insistă ca liberalii să revină la putere alături de ei.
Între timp, reprezentanții USR i-au propus lui Luca Niculescu o nouă rocadă - două guverne minoritare, care să se succeadă la conducerea țării. Sorin Grindeanu nu exclude complet ideea. Cert este că drumul până la cele 233 de voturi necesare învestirii rămâne complicat, cât timp PNL și USR refuză o guvernare alături de PSD, iar PSD nu vrea să guverneze singur.
La capătul unei noi ședințe, conducerea PSD a decis să nu renunțe la condițiile pentru susținerea guvernului Niculescu. Social-democrații cer un program economic agreat de partidele care vor forma majoritatea și insistă ca PNL și UDMR să își asume guvernarea alături de ei.
Sursa:
StirilePROTV
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