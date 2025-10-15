(P) Capcanele de care trebuie să se ferească consumatorii de Black Friday

Îți place vânătoarea de oferte, dar nu vrei să cazi în capcane? Perfect. Hai să demontăm, rapid și clar, cele mai comune trucuri care îți iau ochii de Black Friday și să vedem cum îți protejezi bugetul, timpul și nervii.

Black Friday s-a transformat într-unul dintre cele mai așteptate evenimente de shopping ale anului, promițând reduceri spectaculoase și oferte irezistibile. Însă, în spatele acestor promisiuni tentante se ascund numeroase capcane psihologice menite să ne determine să cumpărăm mai mult decât am planificat inițial.

Înțelegerea acestor mecanisme ne poate ajuta să luăm decizii de consum mai inteligente.

Promoții care par prea bune ca să fie adevărate

Una dintre cele mai frecvente tactici este manipularea prețului de referință. Multe magazine afișează un preț vechi umflat artificial alături de prețul redus, creând impresia unei economii substanțiale. În realitate, diferența poate fi minimă, iar produsul s-ar putea să fi avut un preț similar sau chiar mai mic în alte perioade ale anului. Ce e de făcut? Verifică istoricul prețului, compară cel puțin 3 surse.

Tactici care îți accelerează pulsul

Cronometrele agresive, badge-urile „mai sunt 2 bucăți”, ferestrele pop-up cu „X tocmai a cumpărat” folosesc presiunea de moment. Nu e nimic rău în a prinde o ofertă bună, dar stabilește-ți două frâne simple: lista de cumpărături (scrisă dinainte) și regula celor 10 minute. Adaugă produsul în coș, respiră, verifică specificațiile, citește recenzii recente și apoi ia o decizie.

Nu te lăsa distras de reduceri procentuale uriașe pentru variante „lite” sau „last season” care nu corespund nevoii tale reale. Dacă țintești un parfum anume ori un device, urmărește-l punctual, nu categoria întreagă. Când știi exact ce vrei, ai imunitate mai mare la FOMO.

Presiunea socială și dovada colectivă

Vedem cozi interminabile la magazine, postări entuziasmante pe rețelele sociale și prieteni care se laudă cu achizițiile lor. Acest comportament colectiv ne transmite mesajul că ofertele trebuie să fie cu adevărat valoroase, altfel de ce ar participa atâția oameni? Tendința de a urma mulțimea poate să ne determine să cumpărăm produse de care nu avem nevoie, doar pentru că toată lumea o face.

Citește condițiile promoției înainte de a face achiziția

Un preț excelent devine irelevant dacă returul e complicat sau garanția e ambiguă. Caută, înainte să plătești, detalii clare despre: cine suportă costul returului, dacă primești banii înapoi sau doar voucher, termenele în zile lucrătoare, condiția ambalajului, precum și cine e vânzătorul real dacă e marketplace. Atenție la „garanțiile extinse” vândute separat, care dublează acoperiri deja incluse de producător.

Verifică sursa, nu doar prețul

Din rândurile de mai sus reiese clar faptul că, atunci când cumperi de Black Friday, reputația magazinului contează cel puțin la fel de mult precum reducerea, în sine. De aceea, dacă vrei să te ferești de surprize neplăcute, orientează-te către magazine consacrate.

Notino este un retailer european de cosmetice și parfumuri, fondat în anul 2004 în Cehia, care activează în 28 de țări și comercializează 82.000 de produse de la peste 1.500 de branduri. Anul acesta, Black Friday la parfumuri pe Notino.ro se desfășoară între 10 și 30 noiembrie, cu reduceri de până la 30% la parfumuri și produse cosmetice.

Ce te ajută concret ca să nu faci greșeli de sezon: stoc mare și actualizat, ca să nu te lovești de comenzi anulate după plată, același preț în e-shop, în magazine și în aplicație, ca să nu alergi după „cea mai bună versiune a aceluiași preț”, plus magazine fizice unde poți testa, primi consiliere reală și ridica comenzile online fără ocoluri. Un alt avantaj important pentru consumatorii conștienți este politica de returnare generoasă, și anume 90 de zile pentru a returna produsele care nu corespund așteptărilor.

