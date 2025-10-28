(P) 5 beneficii aduse de reglementarea pieței jocurilor de noroc din România

Advertoriale
28-10-2025 | 11:53
p

A trecut un deceniu de când piața jocurilor de noroc din România a fost reglementată. În ultimii zece ani, în țara noastră au mai putut activa doar operatori care beneficiază de licență din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

autor
Stirileprotv

Schimbările legislative au adus beneficii atât pentru jucători, cât și pentru bugetul de stat.

Piața jocurilor de noroc din România este reglementată, iar site-urile fără licență sunt trecute pe lista neagră și interzise. Cei care au acest hobby se pot distra doar la cazinouri cu licență ONJN. Aceasta este acordată pe 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

Reglementarea jocurilor de noroc a venit cu câteva beneficii:

· Mediul a devenit mai sigur pentru jucători

· Încasările la bugetul de stat au crescut

Citește și
adv
(P) Cel mai bun upgrade de Black Friday: un curs de engleză Oratorica

· Companiile au beneficiat de un mediu mai predictibil

· Nu au existat cazuri în care datele personale ale jucătorilor au fost furate

· Mai multe locuri de muncă

Mediul a devenit mai sigur pentru jucători

În ultimul deceniu, s-au făcut mai multe campanii de conștientizare, cu accent pe jocul responsabil. Cazinourile le transmit jucătorilor că singurul scop pe care trebuie să-l aibă este distracția și le recomandă să fie responsabili. Indiferent că joacă la pacanele online, ruletă ori blackjack, utilizatorii sunt notificați la fiecare 60 de minute, în așa fel încât să nu piardă noțiunea timpului. În același timp, ei beneficiază și de instrumente prin care își pot seta limite de timp petrecut pe platformă, depunere, pariere sau își pot suspenda contul ori să se autoexcludă.

Încasările la bugetul de stat au crescut

În 2024, s-au colectat la bugetul de stat nu mai puțin de 4.302.265.481 lei (aproximativ 864,8 milioane de euro) din taxarea jocurilor de noroc. Suma a fost în creștere față de 2023, când era de aproximativ 827,4 milioane de euro. În plus, după ce s-a decis că impozitul să fie reținut la sursă, gradul de colectare din domeniu a crescut la 99,9%. Companiile nu doresc să riște sancțiuni și direcționează impozitele conform termenului legal.

Companiile au beneficiat de un mediu mai predictibil

Reglementarea pieței a venit cu beneficii și pentru companiile din domeniu. Din moment ce licența este acordată pe 10 ani, cu posibilitate de prelungire, companiile știu că au un mediu destul de stabil. Desigur, în ultimii ani au fost făcute modificări fiscale și s-a schimbat sistemul de taxare, dar pentru companiile din domeniu e important să știe că piața din România este stabilă.

Nu au existat cazuri în care datele personale ale jucătorilor au fost furate

Companiile din domeniu pun accent pe protecția datelor utilizatorilor. Din moment ce folosesc atât datele personale, cât și cele bancare, cazinourile online sunt expuse atacurilor cibernetice. Totuși, după reglementarea domeniului, nu au existat cazuri de acest gen în țara noastră. Acest lucru este un beneficiu important, în condițiile în care numeroase companii sunt supuse atacurilor. Operatorii licențiați de ONJN folosesc, însă, cele mai avansate măsuri de securitate cibernetică.

Mai multe locuri de muncă

De la an la an, numărul operatorilor licențiați de ONJN a crescut. Acest lucru înseamnă că automat a crescut și numărul angajaților din domeniu. La ora actuală, sunt în jur de 50 de mii de angajați în domeniul jocurilor de noroc și cele conexe și sunt în continuare locuri de muncă disponibile. Aceștia plătesc taxe și sunt angajați într-un domeniu care le oferă stabilitate.

În aceste condiții, schimbarea legislației din țara noastră a avut beneficii pentru toate părțile implicate. Jucătorii beneficiază de un mediu mai sigur, statul are încasări mai mari din taxe și impozite, în timp ce companiile știu că pot activa într-un mediu predictibil.

Licenta ONJN este: L1234101W001500

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 28-10-2025 11:51

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Cel mai bun upgrade de Black Friday: un curs de engleză Oratorica
Advertoriale
(P) Cel mai bun upgrade de Black Friday: un curs de engleză Oratorica

De câte ori ai zis ceva în engleză și ți-ai dat seama după că puteai spune mai bine? Sau ai tăcut, doar ca să nu greșești.

(P) Botez în aer liber la WOW Hambar: rafinament și emoție în fiecare detaliu
Advertoriale
(P) Botez în aer liber la WOW Hambar: rafinament și emoție în fiecare detaliu

Un botez în aer liber este un mod minunat de a sărbători venirea pe lume a unui bebeluş – într-un cadru natural, plin de lumină, culori şi emoţii.

(P) Cum organizezi o petrecere de Halloween de neuitat
Advertoriale
(P) Cum organizezi o petrecere de Halloween de neuitat

Halloweenul nu este doar o sărbătoare pentru copii. A devenit o ocazie excelentă distracţie şi socializare, indiferent de vârstă.

Recomandări
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”
Stiri Economice
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Autoritatea de Supraveghere Financiară trece printr-un proces masiv de reorganizare, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii 145/2025. Astfel, conducerea ASF va prezenta în Parlament un document cu aceste modificări.

Reorganizare drastică la ANRE: 66 de posturi desființate și salariile micșorate cu 30%. Șeful instituției, salariu de nabab
Stiri Politice
Reorganizare drastică la ANRE: 66 de posturi desființate și salariile micșorate cu 30%. Șeful instituției, salariu de nabab

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va intra într-o etapă amplă de reorganizare, în contextul unui pachet legislativ ce vizează mai multe autorităţi administrative autonome din România.

Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. România riscă să piardă un miliard de euro
Stiri Sociale
Angajați ANAF premiați cu 10% din salariu, alții sancționați cu același procent. România riscă să piardă un miliard de euro

ANAF va premia cu 10% din salariu angajații care ating criteriile de performanță și îi va sancționa cu același procent pe cei care nu reușesc acest lucru. Măsura face parte din angajamentele PNRR, nerespectarea ducând la pierderea a 1 miliard de euro.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28