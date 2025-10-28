(P) 5 beneficii aduse de reglementarea pieței jocurilor de noroc din România

A trecut un deceniu de când piața jocurilor de noroc din România a fost reglementată. În ultimii zece ani, în țara noastră au mai putut activa doar operatori care beneficiază de licență din partea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Schimbările legislative au adus beneficii atât pentru jucători, cât și pentru bugetul de stat.

Piața jocurilor de noroc din România este reglementată, iar site-urile fără licență sunt trecute pe lista neagră și interzise. Cei care au acest hobby se pot distra doar la cazinouri cu licență ONJN. Aceasta este acordată pe 10 ani, cu posibilitate de prelungire.

Reglementarea jocurilor de noroc a venit cu câteva beneficii:

· Mediul a devenit mai sigur pentru jucători

· Încasările la bugetul de stat au crescut

· Companiile au beneficiat de un mediu mai predictibil

· Nu au existat cazuri în care datele personale ale jucătorilor au fost furate

· Mai multe locuri de muncă

Mediul a devenit mai sigur pentru jucători

În ultimul deceniu, s-au făcut mai multe campanii de conștientizare, cu accent pe jocul responsabil. Cazinourile le transmit jucătorilor că singurul scop pe care trebuie să-l aibă este distracția și le recomandă să fie responsabili. Indiferent că joacă la pacanele online, ruletă ori blackjack, utilizatorii sunt notificați la fiecare 60 de minute, în așa fel încât să nu piardă noțiunea timpului. În același timp, ei beneficiază și de instrumente prin care își pot seta limite de timp petrecut pe platformă, depunere, pariere sau își pot suspenda contul ori să se autoexcludă.

Încasările la bugetul de stat au crescut

În 2024, s-au colectat la bugetul de stat nu mai puțin de 4.302.265.481 lei (aproximativ 864,8 milioane de euro) din taxarea jocurilor de noroc. Suma a fost în creștere față de 2023, când era de aproximativ 827,4 milioane de euro. În plus, după ce s-a decis că impozitul să fie reținut la sursă, gradul de colectare din domeniu a crescut la 99,9%. Companiile nu doresc să riște sancțiuni și direcționează impozitele conform termenului legal.

Companiile au beneficiat de un mediu mai predictibil

Reglementarea pieței a venit cu beneficii și pentru companiile din domeniu. Din moment ce licența este acordată pe 10 ani, cu posibilitate de prelungire, companiile știu că au un mediu destul de stabil. Desigur, în ultimii ani au fost făcute modificări fiscale și s-a schimbat sistemul de taxare, dar pentru companiile din domeniu e important să știe că piața din România este stabilă.

Nu au existat cazuri în care datele personale ale jucătorilor au fost furate

Companiile din domeniu pun accent pe protecția datelor utilizatorilor. Din moment ce folosesc atât datele personale, cât și cele bancare, cazinourile online sunt expuse atacurilor cibernetice. Totuși, după reglementarea domeniului, nu au existat cazuri de acest gen în țara noastră. Acest lucru este un beneficiu important, în condițiile în care numeroase companii sunt supuse atacurilor. Operatorii licențiați de ONJN folosesc, însă, cele mai avansate măsuri de securitate cibernetică.

Mai multe locuri de muncă

De la an la an, numărul operatorilor licențiați de ONJN a crescut. Acest lucru înseamnă că automat a crescut și numărul angajaților din domeniu. La ora actuală, sunt în jur de 50 de mii de angajați în domeniul jocurilor de noroc și cele conexe și sunt în continuare locuri de muncă disponibile. Aceștia plătesc taxe și sunt angajați într-un domeniu care le oferă stabilitate.

În aceste condiții, schimbarea legislației din țara noastră a avut beneficii pentru toate părțile implicate. Jucătorii beneficiază de un mediu mai sigur, statul are încasări mai mari din taxe și impozite, în timp ce companiile știu că pot activa într-un mediu predictibil.

Licenta ONJN este: L1234101W001500

Dată publicare: 28-10-2025 11:51



