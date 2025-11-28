(P) Francezii dedică un festival culturii române. Jidvei omagiază spiritul românesc și lansează colecția “Spirit” la Paris

28-11-2025
jidvei promo

Francezii dedică un festival culturii române. Jidvei aduce un omagiu spiritului românesc prin lansarea colecției “Spirit”, în premieră la Paris.

Stirileprotv

Jidvei prezintă noua colecție, SPIRIT, în perioada 18 noiembrie - 1 decembrie 2025, în inima celui mai important festival dedicat culturii române “Un Week-end à l’Est”. Festivalul reunește la Paris 80 de artiști români de renume, din diverse domenii, printre care Mircea Cărtărescu, Cristian Mungiu, Dan Perjovschi, Mircea Cantor, Matei Vișniec, Corneliu Porumboiu, Ioana Pârvulescu, Gabriela Adameșteanu, Mihai Șovăială, și mulți alți artiști care conturează, prin operele lor, felul în care România se exprimă în lume.

Parisul devine capitala culturii române

Parisul pulsează în ritmul unei renașteri culturale vibrante: festivalul „Un Week-end à l’Est” dedică anul acesta întreaga ediție României. În galerii, librării, săli de cinema, teatre și spații alternative, orașul se transformă într-o hartă vie a creativității românești contemporane.

Ediția 2025 îl are ca ambasador al festivalului pe Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or și una dintre cele mai influente voci ale cinemaului european.
Ne dorim mereu ca România să aibă o imagine mai justă în afara țării, iar cultura a fost întotdeauna cea care ne-a salvat și ne-a adus atenția bună la care tânjim. Parisul găzduiește în această perioadă, prin acest generos Weekend a l’Est, una dintre cele mai ample manifestări dedicate vreodată exclusiv culturii române. Avem ocazia să ne prezentăm unui public occidental și să îi stimulăm curiozitatea de a descoperi o Românie modernă, creativă, îndrăzneață, capabilă să se scuture de provincialism și să fie în pas cu exprimările artistice contemporane” - Cristian Mungiu

p
(P) Viața de zi cu zi într-o comunitate internațională exclusivistă: cum trăiesc și interacționează rezidenții Stejarii

Artistul Dan Perjovschi surprinde cel mai bine energia acestei ediții: „Selecția surprinde energia creativității românești: una diversă, uneori incomodă, dar mereu autentică. E o ocazie rară de a vedea, la un loc, cum se exprimă România de azi în idei.

jidvei promo

Dan Perjovschi, Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă)

O observație care captează perfect spiritul festivalului franțuzesc cu spirit românesc: viu, plural, ireductibil la o singură voce sau identitate.

Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea

Trăim cea mai amplă celebrare a culturii române din ultimii ani, iar Jidvei este aici, în mijlocul acestei mișcări, documentând totul în timp real alături de jurnaliștii Cătălin Striblea și Alexandra Tănăsescu, precum și de prezentatoarea TV Sonia Argint, într-un reportaj vizual și cultural care surprinde felul în care România se oglindește în Paris - sub tema „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea”.

jidvei promo

Catalin Striblea, Sonia Argint

Este o cronică personală despre felul în care România respiră în orașul artelor: un amestec de observație, reportaj și emoție culturală. Un dialog cald între spirit, identitate și întâlnirile care dau ritm creației, întâlniri cu artiști, expoziții care schimbă repere, dialoguri cu publicul francez și momente din culisele performanțelor sau concertelor care dau un nou sens inspirației românești.

Poveștile artiștilor români și un pahar de Spirit reușesc să apropie lumi care, pentru o clipă, vorbesc aceeași limbă.

Așa arată România la Paris, acum

De la vernisajele lui Dan Perjovschi și Mircea Cantor, la expozițiile lui Dan Vezentan, de la întâlnirile literare cu Gabriela Adameșteanu și discuțiile despre teatru cu Alexandra Badea, până la expoziția de fotografie extrem de personală semnată Cristian Mungiu, Parisul respiră cultură românească la fiecare pas.

jidvei promo

Francezii fac coadă la proiecții, la vernisaje, la concerte. Saint-Germain-des-Prés, spațiul mitic al dialogului intelectual european, e dominat de nume românești. Iar reacțiile publicului francez sunt surprinzătoare, calde, vii – de la uimire la entuziasm, de la curiozitate la emoție pură.

Spirit, acolo unde gustul întâlnește cultura

Jidvei este prezent în Paris cu colecția Spirit, introdusă publicului francez chiar în mijlocul celui mai amplu context cultural românesc din ultimii ani. Francezii degustă, întreabă, caută povestea, iar vinul devine, firesc, o poartă spre cultura noastră.

jidvei promo

Corneliu Porumboiu – Proiecția filmului “A fost sau n-a a fost”

Sunt momente în care diferențele dispar, iar Parisul și Transilvania ajung să vorbească aceeași limbă: o limbă a emoției, a meșteșugului și a deschiderii reciproce.

Lumea să își aducă aminte că arta e un pod între oameni, nu doar între cunoscători.
– Mircea Cantor

Spirit trăiește exact în acest registru. Nu e doar un vin adus la Paris; devine un pretext pentru dialog cultural, un vehicul prin care Transilvania pătrunde în inima orașului.

jidvei promo

Expozitie Mihai Șovăială

Jidvei prezintă colecția Spirit la Paris

În centrul acestui context cultural, profund european, Jidvei prezintă colecția Spirit: trei vinuri maturate în timp. Spirit nu este doar un proiect de brand, ci un omagiu adus creativității românești, un gest prin care vinul devine limbaj cultural, semnătură, reper.

Am creat Spirit ca pe o reverență adusă României: o colecție maturată în timp, inspirată din moștenirea culturală și realizată cu meșteșug transilvănean. Prezența noastră la Paris, în cel mai amplu festival dedicat culturii române, este o bucurie și o responsabilitate: introducem publicului francez un alt fel de a înțelege Transilvania, prin gust, tradiție și rafinament. Colecția Spirit aduce aici exact ce simțim și noi în aceste zile: o Românie în care tradiția și modernitatea pot sta la aceeași masă. Parisul o simte, o gustă, o primește.” - Ana Necșulescu, Director de Comunicare, Jidvei

Jidvei trasează o axă culturală între București, Paris și Roma

Colecția Spirit devine firul roșu al unui traseu cultural unic, desfășurat în trei capitale europene. România își afirmă identitatea artistică prin această axă simbolică București-Paris-Roma, în care fiecare oraș spune o parte din aceeași poveste: un dialog între tradiție, creativitate și prezența românească pe scena europeană.

jidvei promo

JIDVEI, Colecția Spirit

Drumul a început la București, la Gala „Monica Lovinescu” (19 noiembrie 2025), unde gama Spirit a fost prezentată în premieră națională, în prezența unor scriitori, artiști și diplomați care continuă moștenirea unui reper moral al culturii române.

Continuă la Paris, în cadrul festivalului „Un Week-end à l’Est”, cea mai amplă platformă dedicată României în Franța și se încheie la Roma, pe 1 Decembrie, la Opera din Roma, unde Spirit devine vinul celebrării Zilei Naționale – un moment în care muzica, diplomația și comunitatea românească se întâlnesc într-un cadru solemn. ___

___

Jurnalul “Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea” poate fi urmărit pe pagina de Instagram Jidvei Romania.

jidvei promo

28-11-2025

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

