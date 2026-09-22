Moartea a fost declarată accidentală.

„Pe 16 august 2026, în jurul orei 13:51, a fost primit un apel la 911 privind un caz de stop cardiac la adresa 701 Easley Bridge Road din Greenville”, se arată într-un comunicat al Biroului Medicului Legist, în care se precizează că „echipele de intervenție și serviciile medicale de urgență au ajuns la fața locului și au găsit o femeie în stop cardiac”.

Echipajele medicale au început manevre avansate de resuscitare cardiacă, însă încercările de salvare au eșuat, iar decesul a fost declarat la ora 14:32.

„Panettiere a fost găsită inconștientă în locuința în care stătea temporar”, se mai arată în comunicat. „La autopsie nu au fost descoperite semne de traumă care să fi contribuit la deces.”

Ce substanțe au fost găsite în organismul actriței

4-ANPP este un precursor chimic și un compus intermediar folosit ilegal pentru producerea fentanilului și a altor opioide sintetice similare. Alprazolamul, cunoscut în mod obișnuit sub denumirea comercială Xanax, este un medicament eliberat pe bază de rețetă, utilizat pentru tratarea anxietății și a tulburărilor de panică.

Metocarbamolul este un relaxant muscular eliberat pe bază de rețetă, iar quetiapina este un medicament antipsihotic care se eliberează, de asemenea, pe bază de prescripție medicală.

Contactat pentru un punct de vedere privind cauza morții, reprezentantul actriței Panettiere a declarat pentru Page Six: „Investigația este încă în desfășurare, iar cazul este complex.”

Pe 16 august, tatăl lui Hayden, Skip Panettiere, a anunțat „tragica dispariție” a fiicei sale. Aceasta avea 36 de ani.

Înregistrările apelului la 911, obținute de Page Six, au arătat că actrița ar fi suferit o posibilă supradoză înainte de a fi declarată moartă la fața locului, pe 16 august.

Paramedicii au răspuns unui apel referitor la o „femeie neidentificată” aflată în „stop cardiac”, iar în câteva minute „resuscitarea cardiopulmonară era în desfășurare”.

A doua zi, surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru TMZ că un prieten al lui Panettiere a sunat la 911 la ora 13:51.

Echipele de intervenție au încercat să o resusciteze pe Panettiere într-un apartament dintr-un complex rezidențial de lux, folosind tehnici avansate de susținere a funcțiilor cardiace și compresii toracice, însă decesul a fost declarat la ora 14:32.

Poliția a mai transmis publicației că împrejurările morții nu păreau suspecte și că, potrivit informațiilor apărute, nu existau indicii privind o faptă criminală.

O sursă a declarat pentru aceeași publicație că actrița „se plânsese de dureri de spate în ultimul an”.

Hayden Panettiere călătorise cu o zi înainte de a muri

TMZ a relatat că, cu doar o zi înainte, Panettiere luase un avion din Los Angeles împreună cu Brian Hickerson, iubitul său cu care avusese o relație cu mai multe despărțiri și împăcări.

Tatăl actriței, Skip Panettiere, a confirmat „tragica dispariție” pentru Page Six pe 16 august, „cu profundă tristețe”.

„A fost o lumină incredibilă și o forță a naturii, care a adus o iubire și o bucurie nemăsurate tuturor celor care au cunoscut-o și milioanelor de oameni care au urmărit-o pe ecran. Cerem să ne fie respectată intimitatea în timp ce familia noastră încearcă să proceseze această pierdere de neimaginat”, a transmis acesta.

De-a lungul anilor, Hayden a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența de opioide și alcool și despre depresia postpartum.

În 2015, vedeta din „Nashville” a vorbit despre experiența sa „foarte dureroasă” și „foarte înfricoșătoare” de după nașterea fiicei sale, Kaya, care are acum 11 ani și al cărei tată este fostul logodnic al actriței, Wladimir Klitschko.

„Există foarte multe neînțelegeri. Sunt foarte mulți oameni care cred că nu este ceva real, că nu este adevărat, că este ceva inventat în mintea lor, că «Oh, sunt hormonii»”, a spus ea în emisiunea „Live with Kelly and Michael”.

„Oamenii trec cu vederea acest lucru. Este ceva complet incontrolabil. Este foarte dureros și foarte înfricoșător, iar femeile au nevoie de foarte mult sprijin.”

Actrița vorbise deschis despre dependență și depresia postpartum

Fosta vedetă din „Heroes” a explicat că, în ceea ce privește depresia postpartum, „oamenii cred că înseamnă «am sentimente negative față de copilul meu, vreau să-mi rănesc copilul» — eu nu am avut niciodată, absolut niciodată, astfel de sentimente”.

În 2022, Hayden a dezvăluit lupta sa „secretă” cu alcoolismul și dependența de opioide, care ajunsese atât de „scăpată de sub control”, încât spunea că „nu putea trăi fără ele”.

Vedeta din „Remember the Titans” a recunoscut, de asemenea, că a apelat la alcool pentru a face față dificultăților legate de rolul de părinte.

„Nu am avut niciodată sentimentul că vreau să-mi rănesc copilul, dar nu voiam să petrec deloc timp cu ea”, a declarat ea pentru People, adăugând că nu a consumat alcool în timpul sarcinii, dar a recidivat după nașterea Kayei. „Viața mea avea pur și simplu o culoare cenușie.”

Problemele sale legate de dependență au contribuit la destrămarea relației cu Klitschko, despre care actrița spunea că „nu voia să fie în preajma” ei.

Când relația lor s-a încheiat, în 2018, ea a renunțat la custodia Kayei în favoarea fostului boxer profesionist, iar fetița a mers să locuiască împreună cu acesta în Ucraina.

„A fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l fac vreodată”, a spus ea. „Dar voiam să fiu o mamă bună pentru ea — iar uneori asta înseamnă să o lași să plece.”

Ultimele luni din viața lui Hayden Panettiere

Hayden a vorbit cel mai recent despre luptele sale în memoriile „This Is Me: A Reckoning”, lansate în luna mai, precum și în timpul turneului de promovare a cărții.

În cadrul unei discuții organizate în aceeași lună, actrița a vorbit deschis despre experiența „brutală” pe care a trăit-o ca vedetă copil și despre modul în care aceasta s-a reflectat în dificultățile din viața de adult.

Doar câteva luni mai târziu, în iulie, Page Six a relatat că Hayden și-a anulat în ultimul moment participarea la Creep I.E. Con din cauza unei urgențe.

„Hayden Panettiere are o urgență și nu va putea participa în acest weekend. Așteptăm cu nerăbdare să fie prezentă la un eveniment viitor”, au transmis atunci organizatorii convenției pe Instagram.

Un reprezentant al actriței Hayden a declarat pentru Page Six că anularea a fost cauzată de „o problemă privată de familie”.