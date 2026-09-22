România reprezintă cel mai mare sector de e-commerce din Europa de Est (peste jumătate din valoarea totală raportată la nivel de regiune), cu un avans sub nivelul raportat pentru această regiune, dar peste media Europei Centrale, potrivit datelor furnizate de Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO), scrie News.ro.

„Sectorul românesc de comerţ electronic B2C a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creştere cu 10% faţă de anul precedent, potrivit European E-Commerce Report 2026, realizat pentru Ecommerce Europe şi EuroCommerce de Centre for Market Insights al Amsterdam University of Applied Sciences. Faţă de 2021, când valoarea sectorului era de 6,1 miliarde de euro, comerţul electronic din România şi-a majorat mai mult decât dublu valoarea în doar patru ani. Pentru 2026, raportul estimează o nouă creştere, până la 13,5 miliarde de euro”, arată ARMO, marţi, într-un comunicat de presă.

România are cel mai mare sector de comerţ electronic din Europa de Est, reprezentând peste jumătate din valoarea totală de 23,3 miliarde de euro înregistrată de regiune în 2025.

Privind împreună pieţele din Europa Centrală şi Europa de Est, România se află între cele mai mari economii digitale din regiune: suma cheltuită online de români pe bunuri şi servicii, de 12,9 miliarde de euro, este comparabilă cu cea a Cehiei, de 12,1 miliarde de euro, şi depăşeşte Austria, Ungaria sau Bulgaria, în timp ce Polonia rămâne, la distanţă, principalul pol regional, cu 47,4 miliarde de euro.

Cumpărăturile online vor ajunge la 65% în 2026

„Ritmul de creştere confirmă dinamismul pieţei româneşti. Avansul de 10% din 2025 a fost peste media de 8% a Europei Centrale, deşi sub creşterea de 14% consemnată la nivelul Europei de Est, regiune în care mai multe pieţe pornesc de la baze semnificativ mai reduse. În acelaşi timp, comerţul electronic reprezintă 3,39% din PIB-ul României, peste nivelurile medii atât din Europa Centrală - 2,82% -, cât şi din Europa de Est – 2,41%”, se precizează în comunicat.

Reprezentanţii ARMO spun că România are încă un spaţiu important de convergenţă. 95% dintre românii cu vârste între 16 şi 74 de ani foloseau internetul în 2025, dar numai 60% cumpărau online. Penetrarea internetului este deja peste media Europei Centrale, de 93%, însă ponderea cumpărătorilor online rămâne mult sub nivelul de 74% al acestei regiuni. În 2021, numai 38% dintre români cumpărau online, ceea ce înseamnă o creştere de 22 de puncte procentuale în patru ani. Pentru 2026, raportul estimează că ponderea cumpărătorilor online din România va ajunge la 65%, susţin oficialii ARMO.

65% din valoarea e-commerce din România provine din bunuri

„În materia comerţului electronic, România nu mai este un stat mic, aflat la început de drum. Am depăşit 12 miliarde de euro şi suntem deja una dintre pieţele relevante ale Europei Centrale şi de Est. În acelaşi timp, cifrele ne arată foarte clar unde se află următoarea etapă de creştere: avem o penetrare a internetului comparabilă sau chiar mai bună decât în unele pieţe mai mature, dar încă transformăm într-o proporţie mai mică utilizatorii de internet în cumpărători online. Această diferenţă reprezintă o oportunitate reală pentru companiile româneşti”, declară Cristian Pelivan, director executiv ARMO.

Datele din raport arată că 65% din valoarea e-commerce din România în 2025 provine din bunuri şi 35% din servicii, în timp ce infrastructura de livrare se dezvoltă rapid în jurul lockerelor. În paralel, plăţile digitale, portofelele electronice şi soluţiile de tip Buy Now, Pay Later câştigă teren, chiar dacă plata la livrare continuă să aibă o pondere importan

„Următoarea etapă de dezvoltare depinde însă nu doar de adopţia digitală, ci şi de condiţii concurenţiale echitabile. Raportul subliniază că firmele româneşti concurează într-o piaţă fără frontiere, în timp ce o parte dintre obligaţiile naţionale se aplică în principal companiilor locale. Eliminarea scutirii de taxe vamale pentru trimiterile cu valoare redusă provenite din afara UE reprezintă un pas către reducerea acestui dezechilibru, însă efectul va depinde de aplicarea efectivă a regulilor privind evaluarea vamală, siguranţa produselor şi responsabilitatea comercianţilor”, atrag atenţia reprezentanţii ARMO.