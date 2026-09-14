Hayden Panettiere a ingerat substanţe letale în ziua în care a decedat şi, potrivit mai multor surse poliţieneşti consultate de TMZ, se crede că a fost vorba de oxicodonă amestecată cu fentanil, scrie Agerpres, care citează EFE.

Potrivit TMZ, care citează "surse legate de caz, care deţin informaţii directe", Hayden avea de mult timp un "traficant de droguri" în Los Angeles, care îi furniza diverse medicamente provenite de pe piaţa neagră, inclusiv oxicodonă.

"Ni s-a spus că Hayden a consumat mai multe droguri pe care le-a cumpărat de la dealer în timpul zborului de la Los Angeles către Carolina de Sud, cu o zi înainte de moartea sa. Autorităţile cred că ea a luat oxicodonă în dimineaţa zilei în care a murit şi că pastila a fost amestecată cu fentanil", precizează TMZ.

Administraţia pentru Controlul Drogurilor (DEA) din Los Angeles reconstituie relaţia dintre Hayden şi traficant, încercând să identifice originea pastilei fatale.

Actriţa, care era, de asemenea, model şi cântăreaţă, a decedat în august, la vârsta de 36 de ani.

Panettiere a început să joace în copilărie şi a avut o bogată carieră în televiziune şi cinema. Ea a jucat, printre altele, în drama cu supereroi "Heroes", în serialul TV de succes "Nashville" - cu două nominalizări la Globurile de Aur -, dar şi în "Bring It On: All Or Nothing", "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess", "Scream" sau în "Sleepwalker".

Actriţa a vorbit deschis despre dificultăţile cu care s-a confruntat în viaţa personală în cartea sa de memorii intitulată "This Is Me: A Reckoning", publicată în luna mai.

Artista era mama unei fete, Kaya Klitschko, născută în 2014 din relaţia cu fostul său partener, campionul ucrainean la box Vladimir Klitschko.

Actriţa a fost găsită în stop cardiorespirator la sosirea serviciilor de urgenţă la locuinţa sa din Carolina de Sud. Autopsia preliminară a exclus orice indiciu de violenţă.