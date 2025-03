(P) Sănătatea dentară nu intră în vacanță. Vacanțele acasă și vizitele la dentist. Turismul dentar în România

În străinătate există o practică în care accentul este pus pe prevenție și în care fiecare este pe lista unui medic stomatolog și este foarte complicat să te duci tu cu un bagaj istoric stomatologic și să te preia un specialist care chiar să-ți rezolve problemele.

Dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog cu competență în Implantologie Orală și Parodontologie, membru al Academiei Americane de Sănătate Orală și Sistemică, ne oferă mai multe detaliiȘ

„De aproximativ doi-trei ani, observ din nou această rutină: pacienții vin, de obicei, pentru o singură zi, începând cu o consultație inițială în care ne cunoaștem. Stabilim exact despre ce este vorba, înțelegem mai bine stilul lor de viață și posibilitățile de călătorie. Este important să știm dacă pacientul poate reveni de trei ori pentru tratament sau doar o singură dată pe an, deoarece acest aspect influențează strategia planului de tratament. După această primă vizită, pacientul pleacă având o planificare completă. De multe ori, profităm de această zi și pentru a evalua starea generală de sănătate, deoarece, dacă nu sunt integrați în sistemul medical stomatologic, adesea nu sunt nici în sistemul medical general.

Multe persoane profită de perioadele mai lejere, mai ales din timpul verii, pentru a urma un plan de tratament stomatologic de care, în perioadele super active din an, nu s-ar putea ține. Își aduc și copiii la medicul stomatolog, având o perioadă mai liberă odată cu vacanțele școlare. Însă, este adevărat și că vizitele la dentist sunt programate în funcție de bugetul și prioritățile fiecăruia, iar vacanțele tind să fie în topul alegerilor, uneori, în detrimentul sănătății.

Le recomand oamenilor să meargă la medicul stomatolog o dată la șase luni pentru un consult și o igienizare profesională. Prevenția este cheia în menținerea sănătății. Iar dacă au probleme dentare, este foarte important să nu le amâne pentru că acest lucru duce la o acutizare a afecțiunilor și tratamente complexe și costisitoare. Avem soluții pentru factorul-timp, care este, de cele mai multe ori, impedimentul pentru care oamenii sunt reticenți să vină pentru a-și rezolva problemele dentare - tehnologia ne permite să aplicăm tratamente rapide, sigure, de multe ori într-o singură vizită, inclusiv pentru proceduri chirurgicale complexe pe care le putem realiza în 24 de ore”.

Care sunt afecțiunile dentare cel mai des întâlnite la pacienții care vin din străinătate? Pentru ce servicii vă solicită?

Din observațiile noastre, avem solicitări pe toate categoriile de servicii, dar în special pentru implanturi și proceduri de restaurare totală a danturii, de tipul procedurii dinți ficși în 24 de ore. Mulți dintre pacienții care vin la noi din străinătate au probleme dentare avansate și ne aleg datorită experienței noastre în intervenții chirurgicale complexe. De asemenea, un factor important în decizia lor este eficiența atât din punct de vedere al timpului, cât și al costurilor.

Lipsa dinților este un adevărat dezastru pentru viața unui om, indiferent de vârstă. Aș vrea ca oamenii să știe că există soluții pentru problemele lor, indiferent cât de complicate ar fi. Pierderea dinților are un efect negativ major pentru sănătatea întregului organism, a funcționalității și a aspectului exterior și stimei de sine. Când ne gândim la sănătatea orală, nu ne limităm la sănătatea, funcționalitatea și estetica dinților noștri sau la sănătatea cavității orale, ci ne uităm la influența acesteia asupra sănătății generale. Tocmai de aceea, este important să reținem că implanturile și coroanele dentare reprezintă soluții de bază pentru recăpătarea danturii, iar dinții pierduți pot fi înlocuiți cu succes.pentru a evita o degradare care aduce probleme de dezechilibru al întregului organism și, bineînțeles, și costuri mult mai mari pentru refacerea stării de sănătate (dentară și generală).

Multe persoane vin și pentru tratamente endodontice, cum ar fi tratamentul de canal, o procedură stomatologică destinată tratării afecțiunilor pulpei dentare (nervul dintelui).Pentru că alegem să ignorăm durerea, mai ales când aceasta nu este foarte puternică, în spatele disconfortului se ascunde o afecțiune care, netratată la timp, duce la consecințe majore. Prioritatea noastră este întotdeauna să salvăm dinții naturali, de aceea recomandăm opțiunile moderne de tratament atunci când ne confruntăm cu carii profunde. Odată ce pulpa dentară este afectată, este necesar să se intervină rapid. Netratată, infecția se acumulează și afectează osul, apare durerea și, ulterior, dintele cedează. Tratamentul endodontic presupune îndepărtarea pulpei dentare, țesutul ce se află în centrul dintelui. După îndepărtarea țesutului afectat, dintele este curățat, iar spațiul rămas este umplut cu material. În trecut, dinții afectați erau extrași. Astăzi, datorită evoluției medicinei și a tehnologiei folosite, tratamentul de canal îți poate salva dintele de la extracție.

Dar străinii? Văd România ca pe o destinație unde aleg să-și rezolve problemele dentare? De ce ne aleg turiștii străini pentru a-și recăpăta sănătatea dentară?

Din ce în ce mai mulți turiști străini se uită la România și pentru serviciile stomatologice, în special pentru procedurile chirurgicale complexe.

Suntem în topul țărilor din Europa, în ceea ce privește calitatea serviciilor stomatologice, cu atuuri certe în ceea ce privește specializarea medicilor și tehnologia. Diferențiatorul nostru puternic este că oferim servicii foarte bune la un nivel de preț cu mult sub nivelul Uniunii Europene. Un mare plus este că, în lipsa unor eforturi concertate la nivel de societate și politicilor publice pentru susținerea stomatologiei și, astfel, a unor direcții puternice de promovare a profilaxiei, noi am fost nevoiți să gestionăm un număr impresionant de cazuri complexe de restaurare si tratamente, în comparație cu multe țări europene, în care prevenția de zeci de ani nu a condus la un dezastru generalizat al stării de sănătate dentară a populației. Acest context ne-a făcut să ne specializăm în permanență, să urmărim tot ceea ce este nou și inovator în domeniul tehnologiei aplicabile în stomatologie și să avem o cazuistică importantă și o rată de succes totală.

Ați menționat proceduri de chirurgie complexe care pot fi efectuate și în 24 de ore. În ce constau și de ce aleg pacienții străini această soluție?

Pacienții străini ne aleg pentru intervențiile cu implanturi dentare, deoarece un implant dentar înlocuiește cu succes un dinte natural pierdut. În doar o singură intervenție chirurgicală, medicii stomatologi specialiști în chirurgie orală și implantologie realizează extracțiile dinților irecuperabili și afectați de boala parodontală, curăță infecțiile de la nivelul gingiilor și mai apoi inserează implanturile dentare. A doua zi, pacientul se reîntoarce la clinică pentru înșurubarea lucrărilor provizorii fixe, cu care stă, poate mânca și vorbi până ce va reveni în clinică după 6 luni, pentru montarea lucrărilor finale. Aceste lucrări, la fel ca provizoriile, se înșurubează pe impanturile dentare și, astfel, pacientul se bucură din nou de o dantură fixă.

Dinți ficși este o procedură de reabilitare a întregii danturi cu implanturi dentare, într-o singură intervenție. Este recomandată persoanelor care și-au pierdut întreaga dantură, purtătorilor de proteze mobile sau celor a căror dantură este compromisă și nu mai poate fi salvată, fiind afectată fie de boala parodontală, fie de o patologie carioasă însoțită și de infecții la nivelul rădăcinii. Pacienții vor primi o nouă dantură fixă, funcțională și normală și vor avea o viață mai bună. O dantură fixă pentru întreaga viață îl ajută pe pacient să aibă o stare generală de sănătate și o calitate a vieții superioară, recăpătând, deopotrivă, abilitatea de a se hrăni corect, dar și încrederea în sine și capacitatea de a-și relua interacțiunile sociale.

Tehnologia a evoluat mult și, de exemplu, printr-un sistem digital computerizat, pacienții străini au posibilitatea ca într-o zi să li se prepare și scaneze dinții și să obțină fațete sau coroane dentare într-o singură oră.

Cât de periculoasă poate fi amânarea vizitei la stomatolog?

Uneori, pacienții tineri cu infecții dentare, mai ales la molarii de jos, iau calmante sau folosesc remedii tradiționale, crezând că problema a trecut. Însă, fără tratament corespunzător, infecția rămâne în os și continuă să se agraveze. În cel mai fericit caz, iese prin prin față, adică poți să ai puroi. Varianta nefericită este dacă infecția se duce în spațiul de sub limbă, acolo ți se va umfla gâtul și chiar îți va fi pusă în pericol viața. Tratamentului este chirugical în ambele cazuri.

Recomandări pentru pacienți

Recomandarea noastră este ca pacienții să se informeze corect, să discute cu medicul stomatolog despre toate opțiunile de tratament și despre așteptările în ceea ce privește procesul și rezultatul și să aleagă avizat ceea ce li se potrivește. Astăzi, tehnologia ne ajută să le oferim oamenilor soluții rapide, cu riscuri minime și fără durere.

De asemenea, cu toții trebuie să înțelegem că la dentist suntem pacienți toată viața, începând cu primul dinte, așadar cheia este consecvența cu care prevenim problemele cavității orale. Putem face acest lucru printr-o igienă corect efectuată, prin vizite regulate la medicul stomatolog, de două ori pe an pentru consult de specialitate, radiografie și igienizare profesională și printr-o alimentație și stil de viață sănătoase. Pentru românii care locuiesc în străinătate, le recomand vizita la medicul stomatolog și în scop preventiv, odată ce vin în țară la familii. Nu de puține ori, odată cu aceste vizite de rutină, am identificat și alte afecțiuni ale organismului și le-am recomandat pacienților o vizită la un medic specialist.

Articol susținut de Regina Maria Dental Clinics

Sursa: Etichete: Dată publicare: 17-03-2025 11:00



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.