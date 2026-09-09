Atmosfera se menține însorită în toată țara, dar vântul devine ceva mai insistent în zona Banatului, în Moldova și pe la munte.

În Dobrogea și Bărăgan sunt ceva condiții de ceață la începutul zilei, pe litoral. Apoi se arată soarele și temperaturile urcă până la 29 de grade în Bărăgan. Cele mai modeste valori, de 23...24 de grade, se vor înregistra la malul mării.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim vreme frumoasă, cer mai mult senin și un pic de vânt. Temperaturile cresc ușor față de marți. Vor fi 28...29 de grade pe la amiază.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este răcoare acum, dimineața. Apoi, soarele încălzește rapid atmosfera. Vântul devine activ și atinge viteze de 45 km/h, iar temperaturile mai câștigă un grad, două față de marți.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se face și mai cald, iar maximele ajung pe la 31 de grade, valori mult mai ridicate decât în mod obișnuit. După o zi însorită, la noapte încep să se adune norii, iar mâine, în zori, e posibil să plouă.

În vestul României se încălzește foarte tare. Avem vreme mai potrivită pentru miezul verii și caniculă în zona Banatului, pe unde se vor atinge 35 de grade. Și tot în Banat se întețește vântul, iar după lăsarea nopții apar ceva condiții de ploaie și pe aici.

În Transilvania avem încă o dimineață rece, mai ales în depresiuni. Amiaza aduce însă vreme foarte caldă pentru această perioadă și 31 de grade în vestul provinciei. Nu prea vedem norii, iar vântul bate mai tare în zonele înalte de munte.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem încă o zi însorită și o amiază călduroasă, cu 31, poate 32 de grade în termometre. Cerul se păstrează curat și în această zonă și nu sunt alte fenomene de anunțat.

Vremea rămâne frumoasă și în ținuturile sudice. Vântul nu prea se simte, iar cel mai cald o să fie în Lunca Dunării. Pe aici se vor atinge 31 de grade.

Vremea în București

În București continuă vremea frumoasă. Cerul se păstrează curat toată ziua și se face destul de cald după prânz. Se vor atinge 30 de grade.

Joi se mai încălzește puțin. Avem tot atmosferă de vară, iar temperatura urcă până la 31 de grade.

Vineri se face și mai cald. Maxima ajunge la 32 de grade. Vântul devine activ. Apar și câțiva nori pe cer, dar este puțin probabil să plouă.

Sâmbătă se înnorează din când în când. Șansele de ploaie cresc după lăsarea nopții. Amiaza aduce vreme foarte caldă pentru această perioadă și 33 de grade în termometre.

Vremea la munte

La munte se mai încălzește puțin și, după o dimineață cam rece, vremea devine foarte plăcută după prânz. Nu prea vedem norii. Doar vântul bate mai tare în zonele înalte din Meridionali și din Carpații de Curbură.

Joi temperaturile se mențin ridicate, dar în Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor se adună norii și apar averse cu descărcări electrice. Vântul bate mai tare pe creste, dar se intensifică și în timpul ploilor.

Vineri avem tot vreme caldă pentru această perioadă, dar atmosfera devine instabilă în aproape toată zona montană. O să plouă din când în când. Vor fi și condiții de grindină, iar în masivele nordice se pot strânge 20 de litri de apă pe metru pătrat.

Sâmbătă temperaturile scad ușor. Rămânem cu vreme instabilă. Vin alte serii de averse. Vor fi și descărcări electrice și se pot strânge cantități însemnate de apă.

Vremea la mare

Pe litoral sunt ceva condiții de ceață dimineața. Apoi se arată soarele și o să avem vreme excelentă de plajă. Maximele din stațiuni ajung la 26 de grade, iar apa mării, un pic mai rece decât marți, are 22 de grade.

Joi continuă vremea frumoasă. Avem cer senin toată ziua și un vânt ceva mai insistent, care atinge viteze de 45 km/h. Temperaturile urcă din nou până la 26 de grade.

Vineri se domolește vântul. O să avem o zi foarte plăcută, cu soare, câțiva nori și tot până la 26 de grade prin stațiuni.

Sâmbătă se mai încălzește puțin, iar temperaturile ajung la 27 de grade. Dimineața este posibil să fie ceață, dar amiaza aduce soare și condiții foarte bune de plajă.