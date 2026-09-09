Surse din anchetă spun că șoferul decedat ar fi provocat intenționat accidentul. În urmă cu câteva zile, ar fi amenințat că va recurge la un gest extrem, din cauza divorțului!

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Impactul violent a avut loc pe E85, după ieșirea din localitatea Lețcani, la circa 200 de metri de o trecere la nivel cu calea ferată, unde, teoretic, vehiculele încetinesc.

Potrivit polițiștilor, șoferul autoturismului, aflat singur în mașină, ar fi intrat brusc pe contrasens și s-ar fi lovit frontal cu un camion condus de un bărbat de 56 de ani, din județul Neamț. După impact, ambele vehicule s-au răsturnat în afara șoselei. Potrivit poliției, basculanta încărcată cu balast cântărea 43 de tone.

Șoferul ar fi amenințat că se sinucide

Tot surse din anchetă spun că șoferul autoturismului ar fi amenințat recent că se sinucide. A făcut anunțul atât pe rețelele sociale, cât și în rândul cunoscuților. Bărbatul de 45 de ani era în proces de divorț și avea 2 copii. Cei care se ocupă de caz spun că ar fi fost supărat că fosta sa parteneră se mutase cu noul iubit.

Localnic: „S-a auzit o bubuitură.”

Reporter: „Cum circulă șoferii în zona asta?”

Localnic: „De obicei, cu viteza legală, cu viteza la limita indicatoarelor.”

Localnic: „Când am văzut tirul ăla, eu nu știu cum a reușit să îl învârtă.”

Martorii, șocați de imaginile de la locul accidentului

Șofer martor: „Imaginea era destul de urâtă. Erau doar bucăți din mașini și ce era răsturnat din camion. Echipajul de la salvare era deja la mașina mică, era un domn acolo.”

Pentru șoferul autoturismului, medicii nu au putut să facă nimic.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași: „Era în stop cardiorespirator din traumă, cu leziuni incompatibile cu supraviețuirea. Șoferul autocamionului era conștient, doar cu impact emoțional.”

Adina Ioana Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași: „Șoferul de 56 de ani a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.