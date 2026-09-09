Operațiunea a fost finalizată în mai puțin de 24 de ore, relatează Lunanuova.it.

Repatrierea a avut loc vineri, 4 septembrie, cu un zbor de pe aeroportul din Torino către București.

Bărbatul era vizat de un ordin de expulzare ca măsură de siguranță, în temeiul articolului 235 din Codul penal. El fusese condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru exploatarea prostituției, faptă comisă în iulie 2009, și avea, de asemenea, antecedente pentru vătămare corporală și tâlhărie.

Potrivit rezultatelor anchetei, el fusese identificat ca posibil membru al unor grupări de criminalitate organizată străină implicate în infracțiuni legate de exploatarea prostituției, în detrimentul unor conaționale, precum și în infracțiuni de reducere la sclavie și violență sexuală. Din cauza gravității infracțiunilor și a antecedentelor sale, fusese considerat o persoană periculoasă din punct de vedere social.

Bărbatul a fost identificat și oprit de către polițiștii rutieri din Susa. Verificările au permis stabilirea faptului că măsura de siguranță privind expulzarea era încă în vigoare și au dus la activarea imediată a procedurilor necesare pentru punerea acesteia în aplicare.

Operațiunea a fost posibilă datorită colaborării dintre diferitele structuri ale Poliției de Stat: Poliția Rutieră din Susa, care l-a oprit pe cetățeanul străin; Biroul pentru Imigrări al Poliției din Torino, care s-a ocupat de formalități și a organizat repatrierea; și Poliția de Frontieră, care a oferit sprijinul necesar la aeroport.

După finalizarea rapidă a procedurilor, bărbatul de 47 de ani a fost escortat la aeroportul din Torino și îmbarcat în zborul direct către București.