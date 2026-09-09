Această dezvăluire a produs o undă de şoc în societatea israeliană, aflată în plină campanie electorală, relatează „Le Monde”.

O anchetă, publicată marţi de cotidianul „Haaretz”, care se bazează pe munca de investigaţie a doi jurnalişti pentru o carte ce urmează să apară, a zguduit profund opinia publică israeliană şi a agitat o campanie electorală deja extrem de tensionată. Dezvăluirile au reînnoit acuzaţiile opoziţiei privind responsabilitatea personală a prim-ministrului în eşecul statului israelian de a garanta securitatea, iar ancheta deschide un abis vertiginos pentru israelienii traumatizaţi de bilanţul atacului sângeros al atacului organizaţiei islamiste palestiniene: 1 200 de morţi, 251 de ostatici şi 3 000 de răniţi.

Conform informaţiilor detaliate culese de cei doi jurnalişti, preşedintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, ar fi fost avertizat, de către surse palestiniene, cu privire la intenţiile Hamasului, cu câteva săptămâni înainte de ofensivă. Acesta ar fi transmis informaţia prim-ministrului israelian.

„Cu o săptămână şi jumătate înainte de 7 octombrie 2023, liderul emiratez l-a sunat pe Netanyahu de la palatul prezidenţial din Abu Dhabi şi a discutat cu acesta timp de patruzeci şi cinci de minute”, a scris Haaretz. „În cadrul acestei conversaţii, Bin Zayed a avertizat că liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinouar, plănuieşte o operaţiune de amploare împotriva Israelului. Bin Zayed şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că evenimentul în cauză nu numai că ar duce la un masacru, ci ar destabiliza întreaga regiune şi ar submina Acordurile Abraham”, afirmă cei doi jurnalişti.

Şeful guvernului israelian a respins aceste acuzaţii marţi seara. „Articolele din presă sunt false. Emiratele Arabe Unite nu au transmis niciun avertisment prim-ministrului înainte de 7 octombrie. Dacă ar fi existat informaţii relevante, acestea ar fi fost transmise prin canalele de informaţii dintre cele două ţări”, a spus Netanyahu.

REACŢIA OFICIALĂ A EMIRATELOR ARABE UNITE

La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe din Emiratele Arabe Unite a refuzat să comenteze informaţiile Haaretz, dar nu le-a dezminţit, în ciuda unei solicitări insistente din partea anturajului lui Netanyahu, potrivit mai multor mass-media israeliene.

Emiratele au oferit următoarea precizare: „Autorităţile guvernamentale din Emiratele Arabe Unite şi din Israel au menţinut căi de comunicare deschise şi directe încă de la începutul relaţiei lor, acum mai bine de cinci ani. Atunci când a fost necesar, toate informaţiile relevante au fost şi continuă să fie comunicate între entităţile implicate”.

AMENINŢĂRI REPETATE

Faptul că preşedintele emiratez avea cunoştinţă de ameninţările Hamas ar rezulta, indirect, din negocierile secrete purtate la acea vreme între reprezentanţii organizaţiei islamiste palestiniene şi ai statului israelian. Discuţiile se refereau, printre altele, la o relaxare a blocadei asupra Gazei de către israelieni, la o îmbunătăţire a situaţiei economice din enclavă, la eliberarea deţinuţilor palestinieni şi la predarea cadavrelor soldaţilor reţinuţi în Gaza. La sfârşitul verii anului 2023, însă, negocierile au încetat să mai înregistreze progrese.

Apoi, în septembrie, conform relatărilor ziarului Haaretz, Yahya Sinouar şi-ar fi exprimat nerăbdarea faţă de unul dintre interlocutorii săi, membru al Fatah (partidul naţionalist al preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas) prezent în Gaza, acceptat atât de Shin Bet, serviciul de informaţii interne israelian, cât şi de Hamas, al cărui rol era acela de a transmite mesaje de la o parte la alta. „Spuneţi-le israelienilor că, dacă nu fac progrese, le pregătesc o surpriză uriaşă”, i-ar fi spus Yahya Sinouar. „Spuneţi-le să se aştepte la un cutremur”, ar fi ameninţat el.

În cadrul unei a doua întâlniri, la jumătatea lunii septembrie, liderul Hamas ar fi repetat ameninţările adresate interlocutorului său: „Transmite-le mesajul că pregătesc mama tuturor surprizelor. O operaţiune terifiantă. Ceva extraordinar”.

Interlocutorul lui Yahya Sinouar ar fi împărtăşit aceste informaţii unui alt palestinian, stabilit la Abu Dhabi, consilier apropiat al lui Mohammed BIn Zayed. Aceştia ar fi decis să transmită mesajul israelienilor. Serviciul Shin Bet ar fi fost atunci avertizat. „Ronen Bar (pe atunci şef al Shin Bet) a recomandat o metodă operaţională numită «bomba extinctoare» – nume de cod pentru un atac puternic şi brusc, conceput pentru a neutraliza rapid o ameninţare majoră – sau cel puţin punerea în aplicare a unor «eforturi defensive puternice» în Gaza şi în Cisiordania”, a scris Haaretz.

Însă nu s-a luat nicio decizie. În acel moment, constatând că guvernul israelian nu reacţiona, preşedintele emiratez ar fi ales să îl contacteze direct pe Benjamin Netanyahu, fără a reuşi însă să-l convingă. „Bin Zayed l-a îndemnat cu insistenţă pe Netanyahu să ia situaţia în serios. Spre marea sa surprindere, însă, prim-ministrul a reacţionat cu un calm relativ. Netanyahu a declarat că, potrivit evaluării sale, Hamas intenţiona să acţioneze în regiunea Cisiordaniei şi l-a liniştit pe Bin Zayed afirmând că Israelul era pregătit să facă faţă tuturor scenariilor”, au afirmat jurnaliştii.

Prim-ministrul, alertat şi de serviciile de informaţii egiptene prin alte canale, nu a menţionat însă această informaţie în discuţiile cu responsabilii de securitate în cadrul întâlnirilor ulterioare. „Dacă am fi avut cunoştinţă de aceste avertismente, este foarte probabil că acest lucru ar fi dat mai multă greutate primului mesaj pe care l-am primit de la Sinouar”, a explicat jurnaliştilor un oficial al serviciilor de informaţii interne. Când şeful Shin Bet a propus, pe 1 octombrie 2023, eliminarea principalilor lideri ai Hamas, în special a lui Sinouar, guvernul israelian nu a luat nicio decizie. Şase zile mai târziu, Hamas a lansat operaţiunea.

TEORII CONSPIRAŢIONISTE

De atunci, principala linie de apărare a lui Benjamin Netanyahu a constat în afirmaţia că oficialii armatei nu l-au trezit la timp în noaptea de 7 octombrie, deşi fuseseră identificate semnale care indicau pregătirea atacului. Anturajul prim-ministrului a difuzat chiar, în ultimele săptămâni, teorii conspiraţioniste care invocă o „trădare” a generalilor israelieni menită să-i facă rău lui Netanyahu.

Aceste dezvăluiri au provocat un cutremur politic cu mai puţin de cincizeci de zile înaintea unor alegeri parlamentare importante. Opoziţia a reacţionat cu atât mai dur cu cât prim-ministrul s-a opus întotdeauna înfiinţării unei comisii naţionale de anchetă privind tragedia.

Într-un mesaj comun, principalii lideri ai opoziţiei au denunţat gravitatea acuzaţiilor: „În timp ce Netanyahu şi echipa sa propagă teorii false ale conspiraţiei şi încearcă să arunce vina pe serviciile de securitate, se dovedeşte că, încă o dată, i-au parvenit direct avertismente alarmante pe care le-a ignorat”, au scris aceştia.

Fiecare dintre ei a insistat asupra consecinţelor politice ale acestor dezvăluiri.

„Netanyahu a primit zeci de avertismente cu privire la 7 octombrie şi le-a ignorat pe toate. Nu este apt” să conducă, a denunţat principalul său concurent, fostul şef al Statului Major General Gadi Eisenkot.

Netanyahu „poartă o responsabilitate personală şi directă”, a declarat şi fostul prim-ministru Naftali Bennett, afirmând că acesta „nu poate continua să-şi exercite funcţia nici măcar un minut în plus”.

Într-un videoclip, Yair Golan, liderul Partidului Democraţilor, s-a adresat direct prim-ministrului: „Netanyahu, pui Israelul în pericol, ne conduci spre catastrofă (…). Ştiai, ai ignorat, ai eşuat, eşti răspunzător”.