„În ultimele zile, se propagă în mediul online o naraţiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict”, transmite Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro.

Cotroceniul precizează că agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniţă directă cu Ucraina. Ne aflăm, aşadar, într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă, din cauza acţiunilor militare ruseşti

„Prioritatea zero a României este protejarea şi apărarea cetăţenilor noştri, motiv pentru care ţara noastră participă în toate formatele internaţionale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate. Un astfel de format este Coaliţia de voinţă pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanţii politice şi juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanţii de pace şi stabilitate pentru întreaga noastră regiune. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operaţional pentru Forţa Multinaţională în sprijinul Ucrainei”, explică Administraţia Prezidenţială.

Instituţia transmite că faptele reale şi verificabile sunt următoarele: