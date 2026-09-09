„Nu sunt deloc supărat; dimpotrivă, sunt mulțumit de personalitatea echipei mele. Au depășit momente dificile și, după anumite greșeli, mă interesează reacția lor, limbajul corpului lor.”, a declarat Cristian Chivu, scrie Gazzetta.

Cristian Chivu consideră înfrângerea ca fiind în mare parte pozitivă: „Astăzi, pe Bernabeu, am încercat să dominăm, ceea ce mă face optimist pentru viitor. Greșelile fac parte din joc. Știam că va trebui să primim un gol, dar am rămas în joc până la final. Și plecăm acasă cu satisfacția că nu am jucat la siguranță.”, a mai spus antrenorul Inter.

Un aspect care trebuie subliniat neapărat este eroarea lui Martinez, care a dus temporar la scorul de 2-0: „De ce să-l menționez? Pepo a reacționat ca un portar de top după acea eroare; a rămas concentrat, a făcut parade importante. Și ceea ce contează este reacția, să ridici capul, să-ți recapeți încrederea. Asta contează pentru mine.”

„Îl iubesc din toată inima pentru ce a însemnat pentru mine într-o perioadă dificilă, pentru ce am realizat împreună, pentru omul extraordinar care este. Îl iubesc atât de mult, m-am bucurat să-l revăd și îi doresc tot ce e mai bun.”, a spus Chivu despre Mourinho.

Chivu a ținut să facă și o mențiune tactică, despre rolul lui Carlos Augusto: „L-am schimbat pentru că avea dificultăți, nu se putea menține pe picioare. Sunt mulțumit de el și de Diouf. Carlos a pus cireașa de pe tort cu golul său. A jucat constant și i-a dat bătăi de cap lui Denzel (Dumfries, n.r.). Andy a dat dovadă de caracter în fața unuia dintre cei mai buni fundași laterali din lume. Sunt mândru de această echipă și de curajul ei; a fost un meci extraordinar, care îmi dă foarte multă încredere.”