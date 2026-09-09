Flăcările sunt întețite de vântul puternic. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Antalya, regiunea din Turcia unde sute de mii de români își petrec anual vacanțele, este pârjolită de incendii violente de vegetație.

Mircea Băcală, turist român: ”Sunt mai multe incendii. Am început să simțim fumul de duminică, norii de fum sunt și în stânga și în dreapta, și în largul mării."

Flăcările au izbucnit în districtul Aksu și s-au extins rapid spre Kepez, la nord de orașul Antalya. Fumul dens și cenușa au ajuns până în centru, iar șoseaua care leagă Antalya de Isparta a fost închisă temporar.

Principalul focar se află în Aksu. Flăcările au ajuns până la limita districtului Döşemealtı. Sute de oameni au fost evacuați preventiv. Spre Kepez, incendiul s-a extins violent și a amenințat mai multe zone locuite. Vâlvătaiele se apropie de stațiunile turistice, unde sunt în această perioadă mulți români. Cea mai aproiată este Belek.

Două persoane au fost internate cu arsuri la picioare, iar alte șase au primit îngrijiri după ce au inhalat fum. Un localnic a suferit un infarct și a murit ulterior la spital.Alexandru Grigoruță, turist: ”A fost un fum negru care se ridica la câțiva kilometri de resortul nostru. Se auzeau sirene de pompieri, dar noi din interiorul resortului nu știam mare lucru."

Peste 700 de oameni din 250 de locuințe au fost mutați de urgență.Alexandru Grigoruță, turist: ”Dacă lucrurile degenerează aici poate să fie foarte grav, pentru că aici e plin, plin, plin de turiști, din toată Europa."

Specialiștii din turism îi sfătuiesc pe oameni să nu plece în vacanță dacă nu au asigurare, mai ales că riscurile de tot felul s-au înmulțit.Gabriela Petcana, Asociația Națională a Agențiilor de Turism Sud-Vest: ”De fiecare dată îi prevenim inclusiv să aibă o asigurare medicală de bună calitae, că nu știi ce se poate întâmpla."

Autoritățile au anunțat că, până la această oră, nici un român nu a fost rănit în incendiile din Antalya.