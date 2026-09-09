„În timpul nopţii, dronele inamice au atacat punctul de trecere a frontierei de pe şoseaua Starokozacie, la graniţa cu Republica Moldova", a declarat el pe Telegram, potrivit Agerpres.

Conform unui prim bilanţ, „doi oameni au fost ucişi şi trei răniţi", a adăugat el.

Punctul de trecere a frontierei a fost avariat, iar operaţiunile sale au fost suspendate, a continuat guvernatorul, confirmând un raport iniţial al Serviciului de grăniceri din Ucraina.

Autorităţile moldovene au fost informate despre atac, au indicat ambele surse.

Postul de frontieră Starokozacie este situat la extremitatea sud-estică a frontierei ucraineano-moldoveneşti, la aproximativ 70 de kilometri de oraşul ucrainean Odesa şi la 130 de kilometri de Chişinău.

La rândul său, Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova a precizat că, la ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Aproximativ cinci minute mai târziu, o patrulă mobilă a Poliţiei de Frontieră a auzit patru explozii şi a observat lumina produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, în direcţia Tudora (Republica Moldova) - Starokazacie (Ucraina). La acel moment, pe teritoriul Ucrainei era instituită alertă aeriană, informează Moldpres.

În cursul nopţii, Rusia a atacat şi capitala Ucrainei, Kievul, provocând incendii, dar fără a face victime, a anunţat serviciul de urgenţă într-o postare separată pe Telegram.