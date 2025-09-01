Un bărbat a fost înjunghiat mortal în fața unui fast-food din Cernavodă. Agresorul este recidivist

O ceartă între doi bărbați care aveau un conflict mai vechi s-a încheiat cu o crimă în centrul orașului Cernavodă. Agresorul este recidivist și a mai fost condamnat în 2011 după ce și-a înjunghiat un rival de șapte ori.

Crima a avut loc în fața unei terase. Un bărbat de 48 de ani venise la acel fast-food pentru a se întâlni cu fiul său care lucrează ca livrator.

La același local era angajat ca bucătar și atacatorul în vârstă de 41 de ani, cu care victima avea un conflict mai vechi.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum cei doi au întâi un conflict verbal, iar o a treia persoană încearcă să aplaneze cearta. La un moment dat, însă, discuțiile degenerează, iar agresorul îl înjunghie pe celălalt în zona gâtului.

Rănitul a fugit speriat s-a urcat într-o mașină, însă, deși a fost transportat rapid la spital, a murit patru ore mai târziu.

Agresorul s-a predat unui polițist aflat în timpul liber. Bărbatul a mai făcut închisoare pentru acte de violență și trafic de droguri, iar acum a fost reținut pentru 30 de zile. Este acuzat de omor calificat.

