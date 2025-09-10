Profesoara din Severin care și-ar fi ucis fiul s-a chinuit 10 ani să aibă un copil. Era în proces pentru custodie

10-09-2025 | 19:22
Procurorii din Mehedinți au deschis un dosar penal pentru omor asupra unui membru al familiei în cazul profesoarei din Drobeta Turnu Severin şi al băiețelului ei găsiți fără suflare în casă.

Gigi Ciuncanu

Potrivit medicilor legişti, decesele s-ar fi produs în urmă cu câteva zile.

De peste cinci ani femeia se judecă în zeci de procese cu fostul iubit pentru custodia celui mic.

Profesoara de 57 de ani şi fiul ei au fost văzuţi ultima dată sâmbătă. De atunci, nu au mai putut fi contactaţi. Principala ipoteză rămâne: crimă urmată de sinucidere.

Gheorghe Ciocan, prim-procuror Parchetul de pe Lângă Tribunalul Mehedinţi: „Urmărim inclusiv varianta ca să existe şi alte persoane care să ştie despre ceea ce urma să se întâmple".

Sora victimei refuză să creadă că femeia s-a sinucis după ce şi-ar fi omorât fiul.

Aurelia Ghinea, sora profesoarei: „Nu s-a sinucis, scurt. Sâmbăta seara a plecat de mine, îi făcuse copilului chiftele, pârjoale, și s-au dus la ei acasă. Duminică era ziua lor de familie se pregăteau de şcoală”.

stenograme
ELCEN rămâne fără conducere după ancheta DNA: Șpăgi de milioane de euro și stenograme explozive despre contracte la suprapreț

Doar că luni, nici profesoara şi nici băiețelul - care urma să înceapă clasa zero - nu au mai ajuns la cusuri. Îngrijorată, sora femeii a mers la ei acasă şi a chemat pompierii, care au spart uşa.

Cei doi au fost găsiți în încăperi diferite. Doar în cazul mamei a fost stabilită până acum cauza morţii - asfixie mecanică. În cazul băiatului, probele au fost trimise în Capitală, pentru examen histopatologic.

Femeia se luptă, de ani de zile, cu fostul partener pentru custodia celui mic.

Cosmin Sima, vicepreședinte Tribunalul Mehedinți: „Tatăl minorului a formulat o plângere pentru nerespectarea măsurilor dispuse pentru încredinţarea minorului, instanţele au confirmat, s-a dispus o sancţiune sub formă de avertisment. Mâine, pe rolul Judecătoriei Drobeta, era o altă cauză".

Femeia s-a chinuit zece ani să aibă un copil. A făcut mai multe fertilizări în vitro, până când i s-a împlinit visul. În fața dramelor familiale, multe femei îşi neglijează sănătatea, nu merg la terapie, și duc greul în tăcere, spun psihologii.

Ioana Bugle, psiholog: „Disputele acestea pentru custodia copilului pot avea un impact devastator, iar, în unele situații, pot să apară riscuri de comportamente din acestea extreme, suicidare, sau violență extremă asupra propriului copil, sau asupra partenerului".

Femeia era profesoară de logică la un liceu din Orşova dar preda şi la un penitenciar din județ. Pe 2 septembrie, cu doar patru zile înainte de tragicul deznodământ, și-a depus actele medicale anuale de profesor printre care și avizul eliberat de un specialist.

Aurelia Ghinea, sora profesoarei: „Joi a dat un examen psihologic destul de complicat pe care l-a luat cu brio, un om depresiv nu era aşa".

A fost în schimb un dascăl respectat.

Analist, despre Polonia: "Situația este cât se poate de gravă. Se pare că intrăm într-o nouă etapă a tensiunilor cu Rusia"

„Te iubesc, dragostea mea!" Tricolorul care are motive de fericire după Cipru - România 2-2
