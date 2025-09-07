Ginerele și-a omorât în bătaie socrul, în Argeș. Înainte, socrul l-a rănit cu cuțitul. Miza scandalului

07-09-2025 | 19:58
Un conflict violent, izbucnit între un bărbat de 75 de ani și ginerele său, s-a încheiat tragic într-o localitate din Argeș.

Cel mai în vârstă a murit după ce, într-un acces de furie, soțul fiicei sale l-ar fi bătut. Scandalul a pornit de la o moștenire.

Nemulțumit de avere, ginerele l-ar fi jignit pe socru, iar acesta l-a atacat cu un cuțit și l-a rănit. Ginerele ar fi ripostat atât de violent încât l-a lovit pe socrul său, care a ajuns la spital și la scurt timp s-a stins din viață.

Atacatorul a mers singur la unitatea medicală, iar după ce a primit îngrijiri pentru rana de pe braț, a fost dus la poliție. Astăzi, bărbatul a fost arestat.

