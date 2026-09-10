Înjurăturile rostite în public pot costa scump. Un tânăr de 22 de ani din Veneția, aflat pe un scuter, a aflat acest lucru pe propria piele, după ce a fost amendat cu 102 euro pentru „insultarea divinităților religiei de stat”, după ce a rostit mai multe înjurături imediat după ce a fost la un pas să lovească un pieton, potrivit FanPage.

Incidentul a avut loc miercuri după-amiază, 9 septembrie, la Lido di Venezia, în apropierea podului Quattro Fontane.

Era în jurul orei 15:30, iar tânărul aflat pe vehiculul cu două roți tocmai evitase un accident rutier periculos cu un pieton care traversa strada. Frânând brusc, a reușit să evite impactul, însă scena i-a speriat, în mod evident, pe cei aflați în zonă.

După ce a evitat accidentul, tânărul a rostit mai multe înjurături și, aparent, a exagerat, strigându-le cu voce tare în fața celor prezenți.

Polițiștii aflați în patrulare au intervenit imediat

Tânărul nu și-ar fi dat seama că în apropiere se aflau și polițiști locali din unitățile Lido și Pellestrina, care patrulau în zonă în timpul festivalului de film.

Aceștia au observat incidentul și au intervenit. Potrivit tânărului, pietonul ar fi explicat că intrase pe carosabil deoarece credea că se află într-o zonă pietonală.

După ce i-au verificat actele celui aflat pe scuter, polițiștii l-au amendat, acuzându-l de încălcarea articolului 724 din Codul Penal, pentru că, „în prezența mai multor persoane, a blasfemiat prin cuvinte împotriva divinităților venerate de religia de stat”.

Cazul a devenit public după ce tânărul de 22 de ani a postat o fotografie cu procesul-verbal pe pagina de Facebook „Venice is Not Disneyland”. Postarea a strâns rapid sute de comentarii și a declanșat o dezbatere în rândul utilizatorilor rețelelor sociale.

Blasfemia în public poate fi sancționată cu până la 309 euro

În realitate, cazul este departe de a fi unul izolat. Articolul 724 din Codul Penal sancționează „pe oricine blasfemiază în public, prin invective sau cuvinte insultătoare, împotriva Divinității”.

Formularea referitoare la „religia de stat” a fost declarată nelegitimă de Curtea Constituțională încă din 1995.

Fapta a fost dezincriminată de mult timp, însă poate fi în continuare sancționată administrativ cu o amendă cuprinsă între 51 și 309 euro.

„Dăm mai mult de o amendă pentru blasfemie: asta prevede Codul Penal și noi îl aplicăm, nu suntem exceptați”, a confirmat comandantul Poliției Locale din Veneția.

„Apoi, poate că, dacă și-ar fi cerut scuze, ar fi putut exista mai multă flexibilitate”, a adăugat acesta.