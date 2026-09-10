Căpitanul titular, Raphinha, i-a înmânat banderola atacantului spaniol atunci când a fost înlocuit în minutul 71, potrivit News.ro.

Până atunci, Bojan Krkic fusese cel mai tânăr căpitan al echipei Barcelona, conducând echipa într-un meci din Copa del Rey în 2010, când avea 20 de ani.

Echipa spaniolă FC Barcelona a debutat cu o victorie în grupa Ligii Campionilor, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, scor 5-1, formația olandeză Feyenoord Rotterdam.

Pe Camp Nou, Raphinha a deschis scorul în minutul 3, apoi Adeyemi a stabilit scorul pauzei, în minutul 22. În partea secundă, olandezii au înscris, prin Nacho, în minutul 56, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Raphinha a majorat scorul un minut mai târziu, pentru ca, în minutul 77, să înscrie și Yamal.

Ca de obicei în Liga Campionilor, Barcelona a bifat al 16-lea meci consecutiv cu gol primit, după ce a marcat Steijn, în minutul 82, însă Gabriel Jesus a închis tabela, în minutul 85, și FC Barcelona - Feyenoord s-a terminat 5-1.