Etapa a 24-a a sezonului regulat al MLS a rezervat miercuri un meci de mare anvergură între Chicago, ocupanta locului patru în Conferința de Est, și Inter Miami, ocupanta locului doi. Pe teren s-au aflat nume mari, cu Robert Lewandowski în echipa de start a lui Fire și formația de All Stars a lui Miami, alcătuită din Lionel Messi, Luis Suarez, Casemiro și Rodrigo De Paul. Cele două echipe s-au despărțit la egalitate (1-1), cu un gol superb marcat de Lewandowski (min. 10) și o egalare a lui Casemiro cu capul (min. 48), în urma unei lovituri de colț executate de Lionel Messi, potrivit News.ro.

Tensiuni spre finalul meciului dintre Chicago și Inter Miami

Dar tonul s-a înăsprit spre finalul meciului. În minutul 86, Lewandowski s-a ciocnit cu fundașul jamaican Ian Fray, pe care l-a împins ușor la pământ, înainte ca acesta să se ridice și să-i întoarcă lovitura. Fostul star al celor de la Bayern și Barça s-a repezit atunci spre adversarul său pentru a-i cere explicații. Rodrigo De Paul s-a băgat atunci în mijlocul disputei.

Mijlocașul dur, adesea caricaturizat drept „garda de corp” a lui Lionel Messi, l-a dat la o parte cu brațul pe atacantul advers, șoptindu-i câteva cuvinte blânde înainte de a se pregăti să apere la o lovitură de colț. „Ce-i cu tine? Sunt doar aici”, i-ar fi spus acesta, potrivit mai multor mass-media argentiniene. Apoi, fostul jucător al echipei Atlético Madrid a vorbit despre „palmares” într-un limbaj care amintește de celebra remarcă a lui Lionel Messi la adresa lui Wout Weghorst în timpul Cupei Mondiale din 2022 („Que miras bobo?”, „La ce te uiți, idiotule?”).

„Cine ești tu, prostule?”, l-a privit De Paul de sus. „Am câștigat două Copa América și o Cupă Mondială. Și tu?” Lewandowski a pus capăt acelui moment de tensiune izbucnind în râs la remarca mijlocașului de la Inter.

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Lewandowski și De Paul, adversari în MLS

Atacantul în vârstă de 38 de ani s-a alăturat MLS în această vară și a marcat șapte goluri în 13 meciuri disputate cu noua sa echipă.

Rodrigo De Paul s-a alăturat, la rândul său, lui Messi și echipei Inter Miami în 2025, după ce a părăsit Atlético Madrid. El a câștigat MLS și Leagues Cup încă din primul său sezon în Statele Unite.