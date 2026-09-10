Proiectul BESS Porţile de Fier II va avea o putere instalată de 64 MW şi o capacitate de stocare de 434,76 MWh, devenind cea mai mare capacitate de stocare în baterii din portofoliul Hidroelectrica, scrie News.ro.

În prezent, instalațiile operaționale de stocare a energiei electrice din România au depășit o capacitate de 2.300 MWh și o putere instalată de peste 1.000 MW. Proiectul de la Porțile de Fier II va reprezenta aproape 20% din actuala capacitate totală de stocare a energiei din România.

Dacă ar fi descărcată complet, această baterie poate alimenta un oraș de mărime medie din România (cum ar fi Drobeta-Turnu Severin, Râmnicu Vâlcea sau Alba Iulia, cu aproximativ 70.000–100.000 de locuitori) timp de aproximativ 10 până la 12 ore de consum mediu continuu, potrivit datelor consultate de Știrile ProTV.

O parte din fondurile pentru realizarea investiţiei (43,4 milioane lei) reprezintă finanţare obţinută prin Fondul pentru Modernizare.

Cui a atribuit Hidroelectrica realizarea sistemului de socare

„Hidroelectrica îşi consolidează strategia de dezvoltare prin investiţii în tehnologii care susţin eficientă, flexibilitatea şi rezilienţa sistemului energetic. Astfel, compania a atribuit contractul „Instalaţie de stocare cu baterii de acumulatori la C.H.E. Porţile de Fier II” ofertantului Synergy Construct, care va colabora cu următorii subcontractanţi/terţi: Kseo Enerji Anonim Sirketi, Professional Land Survey, Zoork, Tripol Sistem Construct, Inemko Insaat Elektrik Telekominikasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Rogotehnic, ca urmare a parcurgerii tuturor paşilor procedurali de achiziţie publică”, anunţă, joi, compania, într-un comunicat pe BVB.

Potrivit companiei, investiţia marchează o etapă importantă în evoluţia către un model energetic în care producţia de energie regenerabilă este completată de capacitatea de a stoca, gestiona şi utiliza energia în funcţie de dinamica sistemului şi de necesarul de consum.

Capacităţile de stocare vor permite optimizarea profilului de producţie pe parcursul celor 24 de ore, deplasarea energiei către intervalele cu valoare mai ridicată şi creşterea flexibilităţii întregului portofoliu, susţin oficialii societăţii.

Finanțare de 43,4 milioane lei prin Fondul de Modernizare

„Pentru Hidroelectrica, stocarea energiei completează în mod natural expertiza acumulată în exploatarea resurselor hidroenergetice. Dacă apa oferă companiei capacitatea de a produce energie regenerabilă, tehnologia bateriilor adaugă o nouă dimensiune acestei capacităţi: energia poate fi păstrată pentru momentul în care sistemul are cea mai mare nevoie de ea”, se mai arată în comunicat.

Proiectul beneficiază de o finanţare de 43,4 milioane lei prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul programului „Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii)”, derulat de Ministerul Energiei.

Prin atragerea acestei finanţări şi realizarea investiţiei, Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, contribuie la dezvoltarea infrastructurii energetice moderne a României şi la crearea premiselor pentru o utilizare mai eficientă a energiei regenerabile, arată conducerea companiei.

Dezvoltarea proiectului BESS Porţile de Fier II se înscrie în direcţia strategică a Hidroelectrica de modernizare şi diversificare a infrastructurii energetice şi de adaptare la noile condiţii ale pieţei, se mai precizează în comunicat.